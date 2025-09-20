Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani - FCSB 3-1: "Cum să dai tu sfaturi?" Mesaj direct pentru Charalambous - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: “Cum să dai tu sfaturi?” Mesaj direct pentru Charalambous

Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: “Cum să dai tu sfaturi?” Mesaj direct pentru Charalambous

Publicat: 20 septembrie 2025, 8:25

Comentarii
Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: Cum să dai tu sfaturi? Mesaj direct pentru Charalambous

Ilie Dumitrescu, în timpul unei emisiuni

FCSB e la pământ în acest debut de sezon de Liga 1, iar adversarii lui Gigi Becali din campionat l-au ironizat pe omul cu banii de la campioana en-titre. Unul dintre ei a fost Valeriu Iftime, cel care i-a şi aplicat ultimul eşec, Botoşani – FCSB 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dumitrescu l-a taxat pe omul cu banii din Moldova, cel care a susţinut că Elias Charalambous e cel vinovat pentru situaţia în care a ajuns FCSB şi că ar trebui demis de Becali.

Ilie Dumitrescu, mesaj pentru Valeriu Iftime

”Nu ar fi fost mai bine sa vorbească de echipa lui, de FC Botoșani? Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoșani. Nu înțeleg asta. Ok, euforie, e bucuros, sunt convins ca sunt prieteni, dar…”, a spus Dumitrescu.

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și patru eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.

”Charalambous e vinovat, 100%! A făcut ceva? Am văzut o echipă pe care a bătut-o Botoșaniul. Dacă vrea mai mult, are nevoie de mai mult. Nu a bătut-o nimeni în maniera asta”, a mai spus analistul citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
Fanatik.ro
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
10:23
Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj
10:02
EXCLUSIVCe se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii”
9:58
Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani
9:45
Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…”
9:37
EXCLUSIVSorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee
9:20
Cum a fost descrisă FCSB de olandezi, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles din grupa de Europa League
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 4 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 5 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium 6 „Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, mesaj categoric după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”