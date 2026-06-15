“Nu e nimic ruşinos”. Dick Advocaat a reacţionat, după ce Curacao a fost umilită de Germania la Campionatul Mondial

Dick Advocaat, selecţionerul Curacao, a reacţionat după eşecul cu Germania, scor 1-7, din prima etapă a grupelor de la Campionatul Mondial. Germanii nu au avut milă de debutanta la turneul final, impunâdu-se fără emoţii, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
În ciuda eşecului categoric, Dick Advocaat (78 de ani) a transmis că naţionala sa nu are motive să se ruşineze. Acesta a subliniat că jucătorii săi trebuie să se bucure de experienţa participării la un Campionat Mondial.
Dick Advocaat a reacţionat, după Germania – Curacao 7-1
Dick Advocaat rămâne pozitiv, după eşecul cu Germania, şi a subliniat că naţionala sa va fi mândră, la finalul competiţiei, indiferent de rezultatele înregistrate.
“Trebuie să facem din această participare la Cupa Mondială o experiență memorabilă. Putem surprinde în următoarele două meciuri. La final, vom fi mândri că am luat parte la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.
Ne așteptam să oferim o replică mai bună Germaniei, însă nu am reușit. Adversarii au fost extrem de puternici, iar noi am încasat câteva goluri care puteau fi evitate.
Jucătorii știu că o înfrângere nu trebuie să îi doboare moral. Nu este nimic rușinos în acest rezultat”, a declarat Dick Advocaat, conform flashscore.ro, după Germania – Curacao 7-1.
Germania – Curacao 7-1
Germania a început Mondialul exact aşa cum se aştepta. A trecut peste momentul critic al egalării şi a pus la respect una din cele mai slab clasate echipe prezente la turneul final.
Nemţii au deschis scorul încă din minutul 6, prin Nmecha, cu un şut din careu, apoi Leroy Sane a fost aproape de gol, cinci minute mai târziu, dar a trimis pe lângă poartă. Şi surpriza a venit în minutul 21, când Livano Comenencia, tânărul jucător al lui FC Zurich, a şutat din marginea careului şi l-a învins pe Neuer, egalând. A fost primul gol al Curacao la un turneu final al CM. Elevii lui Nagelsmann au pus presiune pe poarta lui Room şi Schlotterbeck a readus Germania în avantaj, cu o lovitură de cap, în minutul 38. Pe final de repriză, Bazoer l-a faultat pe Nmecha în careu şi s-a dictat penalti, transformat cu siguranţă de Kai Havertz, în al cincilea minut al prelungirilor.
Europenii au început în forţă şi repriza secundă, iar Musiala a înscris din assistul lui Kimmich, în minutul 47. Sane a trimis pe lângă poartă, în minutul 63, pentru ca după numai cinci minute Undav să paseze cu călcâiul pentru Nathaniel Brown, iar fundaşul stânga a făcut 5-1 pentru nemţi. Margaritha a şutat pe lângă vinclul porţii lui Neuer, în minutul 76, dar Undav a majorat avantajul germanilor, în minutul 78. Kai Havertz a reuşit dubla închizând tabela în minutul 88, cu un lob peste Room, şi Germania – Curacao s-a încheiat 7-1, după un meci în care jucătorii lui Nagelsmann au lăsat impresia că pot înscrie oricând doresc.
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