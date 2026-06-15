“Nu e nimic ruşinos”. Dick Advocaat a reacţionat, după ce Curacao a fost umilită de Germania la Campionatul Mondial

Dick Advocaat, selecţionerul Curacao, a reacţionat după eşecul cu Germania, scor 1-7, din prima etapă a grupelor de la Campionatul Mondial. Germanii nu au avut milă de debutanta la turneul final, impunâdu-se fără emoţii, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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În ciuda eşecului categoric, Dick Advocaat (78 de ani) a transmis că naţionala sa nu are motive să se ruşineze. Acesta a subliniat că jucătorii săi trebuie să se bucure de experienţa participării la un Campionat Mondial.

Dick Advocaat a reacţionat, după Germania – Curacao 7-1

Dick Advocaat rămâne pozitiv, după eşecul cu Germania, şi a subliniat că naţionala sa va fi mândră, la finalul competiţiei, indiferent de rezultatele înregistrate.

“Trebuie să facem din această participare la Cupa Mondială o experiență memorabilă. Putem surprinde în următoarele două meciuri. La final, vom fi mândri că am luat parte la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.

Ne așteptam să oferim o replică mai bună Germaniei, însă nu am reușit. Adversarii au fost extrem de puternici, iar noi am încasat câteva goluri care puteau fi evitate.