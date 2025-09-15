Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Impardonabil" Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: "De pe altă planetă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă”

“Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă”

Publicat: 15 septembrie 2025, 19:26

Comentarii
Impardonabil Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: De pe altă planetă

Dumitru Dragomir şi Gigi Becali / Colaj Hepta

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu l-a menajat pe Gigi Becali, după remiza dintre Csikszereda şi FCSB, scor 1-1. Dragomir este de părere că patronul roş-albaştrilor este principalul vinovat pentru rezultatul campioanei din meciul de la Miercurea Ciuc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit fostului şef de la LPF, schimbările făcute de FCSB în timpul partidei cu Csikszereda au făcut ca echipa pregătită de Elias Charalambous să piardă cele trei puncte puse în joc.

Dumitru Dragomir l-a pus la zid pe Gigi Becali: “Cum să scoţi titularii?”

“FCSB nu făcea niciodată egal la Csikszereda dacă nu făcea Gigi acele schimbări. (n.r. Gigi a greșit?) Categoric.

E prieten cu mine, dar face niște greșeli impardonabile. El a schimbat titularii, i-a scos pe toți, a rămas un singur fotbalist, Popescu, l-a băgat în minutul 76. Numai el a jucat, restul erau de pe altă planetă. (n.r. la Gigi e problema?) Da, sigur, cum să scoți titularii?

Îi lași până în minutul 90. Nu ai văzut Guardiola cum face? El scoate jucători? Sunt banii lui, face ce vrea. Nu e de condamnat. Ce poți să-i zici? Dacă ar fi clubul primăriei… L-ar lua contribuabilii la omor”, a declarat Dumitru Dragomir, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.

Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6.

Pe campioana României o aşteaptă o nouă deplasare complicată. Vineri, FCSB va juca pe terenul celor de la FC Botoşani, echipă care are un start foarte bun de sezon, fiind pe locul 3, cu 16 puncte.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
19:16
Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri
18:35
Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
18:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul”
18:08
Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”
17:59
Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea”
17:25
Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii FCSB-ului, după 1-1 cu Csikszereda: „Cam asta este definiția acestui termen”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena