"Impardonabil" Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: "De pe altă planetă" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu l-a menajat pe Gigi Becali, după remiza dintre Csikszereda şi FCSB, scor 1-1. Dragomir este de părere că patronul roş-albaştrilor este principalul vinovat pentru rezultatul campioanei din meciul de la Miercurea Ciuc.

Potrivit fostului şef de la LPF, schimbările făcute de FCSB în timpul partidei cu Csikszereda au făcut ca echipa pregătită de Elias Charalambous să piardă cele trei puncte puse în joc.

Dumitru Dragomir l-a pus la zid pe Gigi Becali: “Cum să scoţi titularii?”

“FCSB nu făcea niciodată egal la Csikszereda dacă nu făcea Gigi acele schimbări. (n.r. Gigi a greșit?) Categoric.

E prieten cu mine, dar face niște greșeli impardonabile. El a schimbat titularii, i-a scos pe toți, a rămas un singur fotbalist, Popescu, l-a băgat în minutul 76. Numai el a jucat, restul erau de pe altă planetă. (n.r. la Gigi e problema?) Da, sigur, cum să scoți titularii?

Îi lași până în minutul 90. Nu ai văzut Guardiola cum face? El scoate jucători? Sunt banii lui, face ce vrea. Nu e de condamnat. Ce poți să-i zici? Dacă ar fi clubul primăriei… L-ar lua contribuabilii la omor”, a declarat Dumitru Dragomir, la fanatik.ro.