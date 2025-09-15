"Impardonabil" Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: "De pe altă planetă" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu l-a menajat pe Gigi Becali, după remiza dintre Csikszereda şi FCSB, scor 1-1. Dragomir este de părere că patronul roş-albaştrilor este principalul vinovat pentru rezultatul campioanei din meciul de la Miercurea Ciuc.
Potrivit fostului şef de la LPF, schimbările făcute de FCSB în timpul partidei cu Csikszereda au făcut ca echipa pregătită de Elias Charalambous să piardă cele trei puncte puse în joc.
Dumitru Dragomir l-a pus la zid pe Gigi Becali: “Cum să scoţi titularii?”
“FCSB nu făcea niciodată egal la Csikszereda dacă nu făcea Gigi acele schimbări. (n.r. Gigi a greșit?) Categoric.
E prieten cu mine, dar face niște greșeli impardonabile. El a schimbat titularii, i-a scos pe toți, a rămas un singur fotbalist, Popescu, l-a băgat în minutul 76. Numai el a jucat, restul erau de pe altă planetă. (n.r. la Gigi e problema?) Da, sigur, cum să scoți titularii?
Îi lași până în minutul 90. Nu ai văzut Guardiola cum face? El scoate jucători? Sunt banii lui, face ce vrea. Nu e de condamnat. Ce poți să-i zici? Dacă ar fi clubul primăriei… L-ar lua contribuabilii la omor”, a declarat Dumitru Dragomir, la fanatik.ro.
După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.
Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6.
Pe campioana României o aşteaptă o nouă deplasare complicată. Vineri, FCSB va juca pe terenul celor de la FC Botoşani, echipă care are un start foarte bun de sezon, fiind pe locul 3, cu 16 puncte.
- Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul”
- Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”
- Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea”
- Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii FCSB-ului, după 1-1 cu Csikszereda: „Cam asta este definiția acestui termen”
- Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj