Inter - Torino LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu, primul meci în Serie A pe banca nerazzurrilor. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Inter şi Torino se joacă luni seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Acesta este primul meci din Serie A pe care Cristi Chivu îl va disputa pe banca ne
Antrenorul român vrea să înceapă cu o victorie noul sezon din Serie A. Sezonul trecut, Inter s-a impus în amebele meciuri cu Torino.
Inter – Torino LIVE TEXT (21:45)
După finala Champions League, din momentul în care Inter a fost preluată de Cristi Chivu, echipa a pierdut un singur meci, cel din optimile Campionatului Mondial al Cluburilor. Inter a mai înregistrat un egal cu Moterrey şi victorii cu Urawa şi River Plate.
În perioada de pregătire, Inter a câştigat meciurile cu Monaco şi Olympiacos, în timp ce duelul cu Monza a fost câştigat la loviturile de departajare.
Echipele probabile în Inter – Torino
- Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram
Antrenor: Cristi Chivu
- Torino: Israel – Pedersen, Coco, Masina, Biraghi – Casadei, Ilkhan, Gineitis – Ngonge, Adams, Vlasic
Antrenor: Marco Baroni
Cristi Chivu o vede pe Napoli drept favorită la câștigarea titlului în Serie A
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a campionatului, scrie AFP.
“Sunt de acord cu Massimiliano Allegri (antrenorul lui AC Milan) care a spus că echipa campioană en-titre începe întotdeauna favorită în sezonul următor”, a declarat Chivu duminică într-o conferinţă de presă. “Cu lotul pe care l-a avut sezonul trecut, cu tot ce s-a petrecut în această vară, cred că Napoli este cu siguranţă favorită”, a adăugat el, înaintea primului meci al echipei sale de luni, de acasă, împotriva lui Torino.