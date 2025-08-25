Inter - Torino LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu, primul meci în Serie A pe banca nerazzurrilor. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Inter şi Torino se joacă luni seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Acesta este primul meci din Serie A pe care Cristi Chivu îl va disputa pe banca ne

Antrenorul român vrea să înceapă cu o victorie noul sezon din Serie A. Sezonul trecut, Inter s-a impus în amebele meciuri cu Torino.

Inter – Torino LIVE TEXT (21:45)

După finala Champions League, din momentul în care Inter a fost preluată de Cristi Chivu, echipa a pierdut un singur meci, cel din optimile Campionatului Mondial al Cluburilor. Inter a mai înregistrat un egal cu Moterrey şi victorii cu Urawa şi River Plate.

În perioada de pregătire, Inter a câştigat meciurile cu Monaco şi Olympiacos, în timp ce duelul cu Monza a fost câştigat la loviturile de departajare.