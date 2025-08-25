Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao - Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams - Antena Sport

Andrei Raţiu a primit cea mai slabă notă de pe teren din partea site-ului de specialitate sofascore.ro, după ce a fost integralist în meciul Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0.

Sofascore.ro i-a acordat 5.8 românului. Raţiu a primit un cartonaş galben în minutul 22, el faultându-l chiar pe Nico Williams.

Andrei Raţiu, prestaţie slabă în Bilbao – Rayo 1-0

Extrema naţionalei Spaniei, Nico Williams, i-a dat mult de furcă lui Raţiu. Pe flashscore.ro Raţiu nu a primit chiar cea mai mică notă de pe teren, dar a luat 6. Cea mai mică notă dintre titulari a primit-o colegul lui Raţiu, de Frutos, care a fost înlocuit în minutul 79. Gumbau, introdus de pe bancă, în minutul 55, în locul lui Lopez, a luat 5.2.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Oihan Sancet, în minutul 66, din penalty. Nico Williams a primit nota 7.4 atât din partea sofascore.ro, cât şi din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 67 de ori balonul în meciul pierdut la limită de Bilbao. El a reuşit 34 de pase din 39 şi a pierdut mingea de 11 ori.