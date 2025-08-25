Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao - Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams

Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams

Publicat: 25 august 2025, 23:32

Comentarii
Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams

Andrei Raţiu, într-un duel cu Nico Williams, în Bilbao - Rayo / Profimedia Images

Andrei Raţiu a primit cea mai slabă notă de pe teren din partea site-ului de specialitate sofascore.ro, după ce a fost integralist în meciul Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sofascore.ro i-a acordat 5.8 românului. Raţiu a primit un cartonaş galben în minutul 22, el faultându-l chiar pe Nico Williams.

Andrei Raţiu, prestaţie slabă în Bilbao – Rayo 1-0

Extrema naţionalei Spaniei, Nico Williams, i-a dat mult de furcă lui Raţiu. Pe flashscore.ro Raţiu nu a primit chiar cea mai mică notă de pe teren, dar a luat 6. Cea mai mică notă dintre titulari a primit-o colegul lui Raţiu, de Frutos, care a fost înlocuit în minutul 79. Gumbau, introdus de pe bancă, în minutul 55, în locul lui Lopez, a luat 5.2.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Oihan Sancet, în minutul 66, din penalty. Nico Williams a primit nota 7.4 atât din partea sofascore.ro, cât şi din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 67 de ori balonul în meciul pierdut la limită de Bilbao. El a reuşit 34 de pase din 39 şi a pierdut mingea de 11 ori.

Reclamă
Reclamă

Rayo e pe locul 8 în LaLiga după două etape disputate, în prima etapă formaţia lui Raţiu câştigând cu 3-1, în deplasare, la Girona. Bilbao e pe 4 după două meciuri, având maximum de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
23:32
Gabriela Ruse – Daria Kasatkina 5-7, 1-6. Românca, eliminată în primul tur de la US Open
23:21
LIVE TEXTInter – Torino 5-0. Bonny, gol la debut! Cristi Chivu, debut de vis în Serie A
23:02
Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român
22:43
LIVE VIDEOEstrela – Alverca 1-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica în Liga Portugal!
22:40
Mihai Stoica a spus care e problema jucătorilor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș: “E un recul mare!”
22:38
Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul şi şi-a criticat jucătorii: “Sunt foarte supărat”! Ce a discutat cu centralul
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”