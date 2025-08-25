Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, 21:55, LIVE SCORE. Meci "de foc" pentru româncă în primul tur de la US Open - Antena Sport

Gabriela Ruse (27 de ani, locul 70 WTA) are un duel “de foc” în primul tur de la US Open, contra Dariei Kasatkina (28 de ani, locul 18 WTA). Meciul va putea fi în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

În afară de Gabriela Ruse, pe tabloul principal de la US Open se mai află două românce, Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 50 WTA) şi Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 71 WTA).

Gabriela Ruse – Daria Kasatkina LIVE SCORE

Sorana Cîrstea vine la US Open după ce a cucerit turneul de la Cleveland fără set pierdut! Venită din calificări la Cleveland, românca nu le-a dat nicio şansă adversarelor. În sferturi, Cîrstea a trecut de principala favorită, Liudmila Samsonova, care ocupa locul 19 WTA la ora meciului, cu scorul de 6-4, 6-1. În finală, Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Ann Li cu 6-2, 6-4, după o oră şi 24 de minute de joc.

Gabriela Ruse şi Daria Kasatkina se întâlnesc pentru prima oară. Românca vine după 6 înfrângeri consecutive, ultimul meci câştigat al ei datând din 14 iunie, atunci când o învingea în 3 seturi pe italianca Elisabetta Cocciaretto, cu 2-6, 6-4, 6-3.

Gabriela Ruse a obţinut cea mai importantă performanţă într-un turneu de Grand Slam, accederea în turul 3, chiar la US Open, anul trecut. Adversara ei, Daria Kasatkina, este a 15-a favorită la Grand Slam-ul american.