Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român - Antena Sport

Echipa italiană Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Hellas Verona, în prima etapă din Serie A.
Udinese a deschis scorul prin Thomas Kristensen, în minutul 53, iar Suat Serdar a egalat pentru veronezi, în minutul 73.
Răzvan Sava, notat cu 7.7 pentru evoluţia din meciul cu Verona
Răzvan Sava a fost integralist în poarta gazdelor, fiind notat cu 7,7 de sofascore, a doua notă a echipei sale, după Kristensen, notat cu 8,7.
În etapa următoare Udinese va înfrunta, în deplasare, Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.
