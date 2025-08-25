Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român

Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român

Publicat: 25 august 2025, 23:02

Comentarii
Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român

Răzvan Sava / Profimedia Images

Echipa italiană Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Hellas Verona, în prima etapă din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Udinese a deschis scorul prin Thomas Kristensen, în minutul 53, iar Suat Serdar a egalat pentru veronezi, în minutul 73.

Răzvan Sava, notat cu 7.7 pentru evoluţia din meciul cu Verona

Răzvan Sava a fost integralist în poarta gazdelor, fiind notat cu 7,7 de sofascore, a doua notă a echipei sale, după Kristensen, notat cu 8,7.

În etapa următoare Udinese va înfrunta, în deplasare, Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
0:03 26 aug.
Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca
23:43
LIVE VIDEOEstrela – Alverca 2-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica! Românul a fost schimbat la pauză
23:34
Inter – Torino 5-0! Cristi Chivu, debut „de vis” în Serie A! Jucătorii românului s-au distrat în prima etapă
23:32
Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams
23:32
Gabriela Ruse – Daria Kasatkina 5-7, 1-6. Românca, eliminată în primul tur de la US Open
22:40
Mihai Stoica a spus care e problema jucătorilor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș: “E un recul mare!”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 4 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 5 Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români” 6 Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”