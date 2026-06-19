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Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul la care renunţă Nuno Campos va semna cu o rivală din Liga 1

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 18:23

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Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul la care renunţă Nuno Campos va semna cu o rivală din Liga 1

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci/ Profimedia

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Nuno Campos a preluat-o pe Dinamo, în această vară, înlocuindu-l pe Zeljko Kopic. Tehnicianul lusitan şi-a făcut planurile pentru sezonul viitor, renunţând la mai mulţi jucători ai “câinilor”.

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Dinamo a plecat în cantonamentul de vară din Polonia. “Câinii” vor pregăti noul sezon la Kielce, stagiul de pregătire urmând să se desfăşoare până pe 2 iulie.

Încă o plecare de la Dinamo: Nuno Campos renunţă la Adrian Caragea

Din lotul deplasat de “câini” în Polonia au făcut parte 29 de jucători. Mai mulţi au fost lăsaţi acasă, la Bucureşti, printre ei regăsindu-se şi Adrian Caragea.

Tânărul jucător urmează să fie împrumutat de Dinamo, în această vară, notează gsp.ro. “Câinii” poartă negocieri cu alte echipe din Liga 1, în vederea viitorului lui Caragea, cel care în trecut a mai fost dorit şi de Oţelul.

Adrian Caragea (20 de ani) este cotat la suma de 450.000 de euro. Tânărul mijlocaş a fost transferat de Dinamo în vara lui 2024, după despărţirea de Sassuolo U20.

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În cele două sezoane petrecute sub comanda lui Zeljko Kopic la Dinamo, Adrian Caragea a bifat 35 de partide. El a reuşit să marcheze şi două goluri, în duelul din grupele Cupei României cu CS Dinamo, din sezonul recent încheiat.

Lotul deplasat de Dinamo în cantonamentul de vară din Polonia:

  • Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu;
  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu;
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia;
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko;
  • Staff tehnic: Nuno Campos – antrenor principal, Gonzalo Cruz – antrenor secund, João Bagão – antrenor secund, Adrian Marcu – antrenor secund, Brian Van Der Steen – preparator fizic, Mădălin Udrea – preparator fizic, Felipe Peralta – antrenor cu portarii, Andrei Bendeac – analist video, Iulian Militaru – analist video
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