Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul la care renunţă Nuno Campos va semna cu o rivală din Liga 1

Nuno Campos a preluat-o pe Dinamo, în această vară, înlocuindu-l pe Zeljko Kopic. Tehnicianul lusitan şi-a făcut planurile pentru sezonul viitor, renunţând la mai mulţi jucători ai “câinilor”.

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Dinamo a plecat în cantonamentul de vară din Polonia. “Câinii” vor pregăti noul sezon la Kielce, stagiul de pregătire urmând să se desfăşoare până pe 2 iulie.

Încă o plecare de la Dinamo: Nuno Campos renunţă la Adrian Caragea

Din lotul deplasat de “câini” în Polonia au făcut parte 29 de jucători. Mai mulţi au fost lăsaţi acasă, la Bucureşti, printre ei regăsindu-se şi Adrian Caragea.

Tânărul jucător urmează să fie împrumutat de Dinamo, în această vară, notează gsp.ro. “Câinii” poartă negocieri cu alte echipe din Liga 1, în vederea viitorului lui Caragea, cel care în trecut a mai fost dorit şi de Oţelul.

Adrian Caragea (20 de ani) este cotat la suma de 450.000 de euro. Tânărul mijlocaş a fost transferat de Dinamo în vara lui 2024, după despărţirea de Sassuolo U20.