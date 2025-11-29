Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul - Antena Sport

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al giuleştenilor, a dat verdictul despre prezenţa FCSB-ului în play-off.
Chiar dacă, în momentul de faţă, FCSB e doar pe locul 10, cu 21 de puncte, Victor Angelescu e convins că echipa patronată de Gigi Becali va intra în play-off. FCSB va disputa duminică, de la ora 20:30, un meci-cheie cu Farul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Victor Angelescu: “Sunt 95% sigur că FCSB va intra în play-off”
Farul ocupă în prezent ultimul loc de play-off, cu 26 de puncte. În tur constănţenii au învins-o cu 2-1 pe FCSB, cu un gol marcat în prelungiri.
“Şi dacă nu câștigă cu Farul, eu sunt 95% sigur că va intra în play-off (n.r.: FCSB). Se înjumătățesc punctele. E clar că nu va avea prima șansă, dar, dacă va intra la 8 puncte de primul loc, e contracandidată la titlu. Nu e favorită. Nu aș exclude-o. Poate are șanse mai mici, dar se va bate la titlu. Sper să îl luăm noi. Mai greu la CFR. Am și spus înainte să vină Daniel Pancu că nu cred că va intra în play-off. Cred că e greu, dar acum au șanse. Fiecare echipă are șansa ei”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro.
Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte în acest moment, cu 17 peste FCSB. Giuleştenii au învins-o, vineri seară, cu 4-1 pe Csikszereda. Claudiu Petrila a fost omul meciului, cu un gol şi două assist-uri, la reuşitele lui Dobre şi Manea. Cu golul din meciul cu Csikszereda Alex Dobre a devenit golgheterul Ligii 1, cu 10 reuşite. Pe 2 e Tănase, cu 9 goluri.
Pentru giuleşteni urmează meciul de Cupă cu FC Argeş, din deplasare, apoi partida din campionat cu FC Botoşani.
- Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”
- Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
- L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional”
- Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali
- Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile”