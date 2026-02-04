FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet - Antena Sport

Pe data de 26 martie, echipa naționala de fotbal a României va disputa semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, într-un meci ce va avea loc la Istanbul împotriva Turciei.

Federația Română de Fotbal a precizat când vor fi puse în vânzare biletele pentru suporterii „tricolorilor”. Nu mai puțin de 2.130 de tichete vor fi puse la dispoziție.

2.130 bilete pentru suporterii români la meciul cu Turcia. Când se pun la vânzare

La Istanbul va fi primul pas pe care trebuie să îl facă selecționata pregătită de Mircea Lucescu pentru a se califica la Campionatul Mondial de anul acesta.

Partida va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș, iar suporterii români vor avea la dispoziție nu mai puțin de 2.130 de tichete care vor fi vândute prin intermediul platformei de ticketing a FRF.

Acestea vor fi puse la vânzare vineri, 6 februarie (în jurul prânzului), iar costul unui astfel de bilet va fi de 145 de lei (27 de euro). Sectorul dedicat românilor va fi la Peluza Nord.