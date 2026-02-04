Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Mircea Lucescu va fi externat
Mircea Lucescu urmează să fie externat joi sau vineri. Selecţionerul României vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul, dar aşteaptă acceptul medicilor pentru a zbura.
2. Deschişi la negocieri
Gigi Becali a primit răspunsul în privinţa lui Macalou, jucătorul de la U Cluj pe care îl vrea de un an: “Putem discuta”, au anunţat reprezentanţii “şepcilor roşii”.
3. Dubla lui Ianis Hagi
Pe AS.ro vezi golurile marcate de Ianis Hagi în Cupa Turciei. Românul a reuşit o dublă în victoria la scor obţinută de Alanyaspor.
4. Mbappe, apărat de Deschamps
Dider Deschamps îl apără pe Kylian Mbappe. Selecţionerul Franţei le-a transmis contestatarilor că îşi pierd timpul atunci când îl critică pe atacantul lui Real Madrid: “Ar fi ridicol să nu fie puţin egoist”, a spus Deschamps.
5. Lupta pentru medalie continuă
Mihai Covaliu rămâne optimist în cazul Anei Bărbosu, după ce americanii au reuşit o mică victorie la Tribunalul Federal Elveţian: “Trebuie să apărăm sportivii României”, a transmis şeful COSR.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
