Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Mircea Lucescu va fi externat

Mircea Lucescu urmează să fie externat joi sau vineri. Selecţionerul României vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul, dar aşteaptă acceptul medicilor pentru a zbura.

2. Deschişi la negocieri

Gigi Becali a primit răspunsul în privinţa lui Macalou, jucătorul de la U Cluj pe care îl vrea de un an: “Putem discuta”, au anunţat reprezentanţii “şepcilor roşii”.