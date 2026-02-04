Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 17:47

Kylian Mbappe îşi plăteşte regeşte mama. Ea încasează lunar de pe urma jucătorului nu mai puţin de 4.5 milioane de euro anual! Prin comparaţie, Gigi Becali cheltuie la FCSB cu lotul apoximativ 5 milioane de euro pe sezon cu salarii! Cum a ajuns mama lui Kylian Mbappe de are asemenea încasări?

Decarul lui Real Madrid a acceptat să-i cedeze 30% din cât câștigă, pentru că ea este cea care îi negociază contractele atunci când se transferă, jucând şi rolul de “impresar”. Presa spaniolă a povestit un moment chiar tensionat în familie, pentru că în momentul în care Kylian s-a transferat la Real Madrid, mama acestuia – Fayza Lamari – a solicitat un procent uriaş din venitul fotbalistului, de 50%. Fotbalistul a refuzat!

„Niciodată! Nu o să-ți dau jumătate! Ce e în neregulă cu tine? Eu sunt cel care marchează golurile, cum poți să te aștepți să iei 50%?”, i-a spus jucătorul mamei lui.

„Am scăzut la 30% și i-am spus că, sub acest procent, renunț și îl las baltă, dar nu am făcut-o. Plec în vacanță în Maldive și nu voi mai lucra pentru el. Așa că a acceptat 30%. Pe termen mediu, va trebui să-mi dea 30%”, a dezvăluit Fayza despre încasările pe care le primeşte. Cum Mbappe câștigă 15 milioane de euro, 30% din aceşti bani înseamnă aproximativ 4.5 milioane de euro.

