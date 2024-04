Ioan Andone îi dă dreptate lui Gigi Becali, ce visează grupele Ligii Campionilor: "Se poate!" Ce a spus despre ţintele FCSB-ului - Antena Sport

Braga şi l-ar dori şi ea pe Rafa Mujica. Revelo dezvăluia anul trecută că Mujica are o clauză de reziliere de 10 milioane de euro. Contractul cu Arouca al lui Mujica expiră în iunie 2025.

Mujica e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro.

În vârstă de 25 de ani, Mujica are un sezon de excepţie în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY. În 27 de meciuri jucate în campionatul Portugaliei în acest sezon, Mujica a marcat 18 goluri şi a oferit 3 assist-uri.

După victoria cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a făcut o listă de transferuri pentru Champions League pe care îşi doreşte să le realizeze. Louis Munteanu, Denis Alibec, Rafa Mujica, Alexandru Mitriţă şi Philip Otele sunt ţintele lui Gigi Becali pentru a „forţa” accederea în grupele Ligii Campionilor.

