Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: "Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta" - Antena Sport

Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: “Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta”

Publicat: 19 septembrie 2025, 15:39

Comentarii
Daniel Bîrligea şi Denis Alibec, în timpul meciului CFR Cluj - FCSB 2-2 - Sport Pictures

Daniel Bîrligea nu a prins decât 10 meciuri în acest sezon, fiind afectat de mai multe accidentări. Ultima a venit în meciul cu CFR Cluj, în care atacantul cotat la 5 milioane de euro a părăsit terenul după doar 12 minute.

Problema musculară l-a făcut să piardă dubla naţionalei României cu Canada (0-3) şi Cipru (2-2). Fostul mare internaţional, Ioan Andone, susţine că desele accidentări îi pot afecta radical cariera vârfului de 25 de ani.

Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: “Îşi poate încheia cariera”

“Daniel Bîrligea o să ajungă şi ăsta, joacă şi în naţională, numai să nu se accidenteze, cred că va fi un transfer mare, pentru că se caută atacanţi. (n.r. – De ce se tot accidentează? Are masa musculară foarte mare

Ţine de stretching, de alimentaţie, trebuie să vadă ce-i dăunează organismului, pentru că altfel, dacă doi ani de zile joci şi te tot “rupi”, poate să se termine cariera ta”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

În cele 10 meciuri adunate în toate competiţiile acestui sezon pentru FCSB, Daniel Bîrligea a marcat patru goluri şi şi-a trecut în cont şi trei pase decisive.

