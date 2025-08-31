Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură în derby-ul cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea s-a accidentat, la 10 minute după ce a fost trimis pe teren, în locul lui Mamadou Thiam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a resimţit dureri la piciorul stâng, iar în minutul 55 s-a prăbuşit pe teren. Atacantul a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida.

Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj | Daniel Bîrligea s-a accidentat

Denis Alibec a fost trimis în teren în locul lui Daniel Bîrligea, în minutul 58. Alibec a evoluat doar 49 de minute, în ultimele şapte meciuri ale campioanei, şi el fiind măcinat de probleme medicale.

La Daniel Bîrligea, ar fi a doua accidentare a sezonului. Atacantul nu a putut evolua în primele şapte partide ale campioanei din această stagiune, din cauza problemei medicale de la picior cu care s-a confruntat.

Daniel Bîrligea ar putea rata şi convocarea la echipa naţională. Atacantul face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada (vineri, ora 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Cipru.