Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură în derby-ul cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea s-a accidentat, la 10 minute după ce a fost trimis pe teren, în locul lui Mamadou Thiam.
Daniel Bîrligea a resimţit dureri la piciorul stâng, iar în minutul 55 s-a prăbuşit pe teren. Atacantul a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida.
Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj | Daniel Bîrligea s-a accidentat
Denis Alibec a fost trimis în teren în locul lui Daniel Bîrligea, în minutul 58. Alibec a evoluat doar 49 de minute, în ultimele şapte meciuri ale campioanei, şi el fiind măcinat de probleme medicale.
La Daniel Bîrligea, ar fi a doua accidentare a sezonului. Atacantul nu a putut evolua în primele şapte partide ale campioanei din această stagiune, din cauza problemei medicale de la picior cu care s-a confruntat.
Daniel Bîrligea ar putea rata şi convocarea la echipa naţională. Atacantul face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada (vineri, ora 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Cipru.
Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB
Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.
În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul cotat acum la 300.000 de euro a zâmbit amar, acesta fiind evident un moment umilitor pentru un jucător cu experienţa şi valoarea lui.
La faza golului de 1-0 marcat de Djokovic, Vlad Chiricheş nu a avut nicio reacţie în duelul cu mijlocaşul croat, care a sărit la cap şi a înscris chiar de lângă stopperul lui Charalambous şi Pintilii.