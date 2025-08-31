Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren

Publicat: 31 august 2025, 23:04

Daniel Bîrligea s-a accidentat în CFR Cluj - FCSB/ Captură Prima Sport

FCSB a primit o lovitură în derby-ul cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea s-a accidentat, la 10 minute după ce a fost trimis pe teren, în locul lui Mamadou Thiam.

Daniel Bîrligea a resimţit dureri la piciorul stâng, iar în minutul 55 s-a prăbuşit pe teren. Atacantul a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida.

Denis Alibec a fost trimis în teren în locul lui Daniel Bîrligea, în minutul 58. Alibec a evoluat doar 49 de minute, în ultimele şapte meciuri ale campioanei, şi el fiind măcinat de probleme medicale.

La Daniel Bîrligea, ar fi a doua accidentare a sezonului. Atacantul nu a putut evolua în primele şapte partide ale campioanei din această stagiune, din cauza problemei medicale de la picior cu care s-a confruntat.

Daniel Bîrligea ar putea rata şi convocarea la echipa naţională. Atacantul face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru duelurile cu Canada (vineri, ora 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Cipru.

Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB

Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.

În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul cotat acum la 300.000 de euro a zâmbit amar, acesta fiind evident un moment umilitor pentru un jucător cu experienţa şi valoarea lui.

La faza golului de 1-0 marcat de Djokovic, Vlad Chiricheş nu a avut nicio reacţie în duelul cu mijlocaşul croat, care a sărit la cap şi a înscris chiar de lângă stopperul lui Charalambous şi Pintilii.

Pentru Vlad Chiricheş, aceasta a fost a 12-a apariţie în toate competiţiile acestui început de sezon pentru FCSB. Chiri a adunat aproape 700 de minute, netrecându-şi în cont niciun gol sau nicio pasă decisivă.

