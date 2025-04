Ioan Ovidiu Sabău a anunţat că vrea să se retragă. Decizie radicală luată de antrenorul lui U Cluj - Antena Sport

Acest jucător nu e dat la o parte, îl ajut să crească, e o satisfacție pentru mine când are realizări. Pot greși și eu, sunt un antrenor, probabil am gândit greșit strategia, se poate întâmpla, sunt lucruri firești.

Dar niciodată nu mi-aș permite să mă duc acasă cu conștiința încărcată că am luat intenționat o decizie pentru a face rău cuiva”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform sptfm.ro.

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Ioan Ovidiu Sabău

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Ioan Ovidiu Sabău după FCSB – Universitatea Cluj 1-0. Patronul FC U Craiova a fost extrem de nemulţumit de faptul că Vladislav Blănuţă, jucător împrumutat la U Cluj, a intrat pe teren în minutul 69 al partidei cu FCSB.

„Suntem nemulțumiți pentru că noi i-am dat un Mercedes să-l folosească, iar el își bate joc de el. L-am ajutat să devină un antrenor de play-off, că el era un amărât de antrenor de play-out. Acum 3-4 ani se ruga de mine, prin 7 mii de interpuși, să-l punem antrenor la FCU. Acum, dintr-odată a ajuns antrenor de play-off.

Astă-vară i-am spus că-i dau jucătorul numai cu condiția să nu-l umilească, să-i dea șanse și să-l joace. Știam ce poate Blănuță, am avut 6-7 cluburi care-l voiau în regim de împrumut 1 an. Am zis să merg pe mâna lor, am avut un sentiment plăcut.

Jucătorul nu a înșelat așteptările, a fost pionul care a ridicat echipa asta. În meciurile în care Blănuță nu a jucat sau a făcut-o foarte puțin, cu excepția meciului din Giulești, U Cluj a arătat foarte rău. Să ai golgheterul echipei, cu 11 goluri fără penalty, fără să primească 5 pase în timpul meciului, iar tu să-l ții rezervă…

Asta arată că este un antrenor fricos. Astăzi a jucat sistem 1-4-6, de pe timpul lui Sorin Cârțu n-am mai văzut o astfel de așezare pe teren. Este o echipă pe care o vedeam campioană anul ăsta, cu un grup extraordinar de jucători. La Cluj sunt 4-5 jucători de mare valoare, iar el i-a pus să joace un fotbal rușinos”, a spus Adrian Mititelu la gsp.ro.