Ioan Ovidiu Sabău începe revoluția la U Cluj, după eșecul cu Oțelul: „Aducem jucători, întărim concurența” - Antena Sport

„Am fost neinspiraţi în atac, crispaţi. Este o înfrângere care ne aduce cu picioarele pe pământ. Este supărare mare în momentul de faţă. Poate că şi noi ne-am fixat obiective mult mai măreţe decât putem duce în momentul de faţă.

Nu am lucrat cum trebuie, nu ne-am refăcut. Am pierdut foarte multe mingi. Noi trebuia să arătăm aşa cum am arătat în a doua repriză. Am întâlnit o echipă foarte bine pregătită fizic, cu mult curaj. Tot respectul, pentru că aşa trebuie să arate o echipă! Noi suntem buni atunci când avem posesia. Trebuie să facem o analiză corectă pentrua putea creşte.

(n.r. – Despre transferuri) Ne gândim la soluţii, analizăm. Sigur, se discută în anumite compartimente. Da, încercăm să aducem jucători pentru a întări concurenţa. Avem condiţii, stabilitate financiară şi suporteri extraordinari”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după meci

Dan Nistor s-a dezlănțuit după U Cluj – Oțelul 0-1. Motivul pentru care a fost nemulțumit de arbitraj

La finalul partidei, Dan Nistor a avut un discurs dur la adresa arbitrului Istvan Kovacs. Jucătorul ardelenilor a dezvăluit faptul că centralul din Carei se comportă de parcă „ar fi Dumnezeu” și că nu a reușit să poarte o discuție cu acesta.

„Îmi pare rău, vă dați seama, dar și arbitrul mi-a dat cartonaș galben, după care la final mi-a zis că nu știu ce scrie în raport.

Nici n-ai voie să vorbești, parcă ar fi Dumnezeu. În fine, are el capul mai pe sus. Trebuie să-l respectăm că el e îmbrăcat în negru”, a spus Dan Nistor, la digisport.ro. De asemenea, acesta a menționat faptul că, în opinia sa, U Cluj a făcut o primă repriză slabă la meciul de pe teren propriu. ”Din păcate, am făcut o primă repriză destul de slabă. A doua repriză a fost mult mai bună. Nu știu la acel gol dacă a fost nevalidat corect, n-am văzut faza, dar am un semn de întrebare. Păcat că nu am câștigat acasă. Din păcate, acasă nu reușim să jucăm așa cum o facem în deplasare”, a mai spus jucătorul de la U Cluj.