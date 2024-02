Iosif Rotariu a surprins pe toată lumea, după ce Dorin a plecat de la FCSB: „Are toate premisele să ajungă la echipa națională” - Antena Sport

Reclamă

Totodată, Iosif Rotariu a spus și cum a arătat experiența lui Dorin de la FCSB, după ce a fost trecut pe „lista neagră” a patronului. De asemenea, a transmis și un mesaj surprinzător și a menționat că jucătorul ajuns acum la 28 de ani are „toate premisele pentru a ajunge la echipa națională”.

”N-am ce să comentez. Dacă au reziliat pe cale amiabilă… Ce să zic? Dorin trebuie să meargă mai departe și să joace la altă echipă, că așa e fotbalul. Nu știu dacă este înțeles cu altă echipă. Nu pot să-i analizez eu pe ei (n.r.- cei de la FCSB). Normal că ai un timp de așteptare, de acomodare, de integrare în colectiv. Acum, el trebuie să-și caute echipă și să joace.

Părerea mea este că trebuia să primească mai mult timp, dar astea este părerea mea. Dar ce contează părerea mea? Așa e la toate cluburile, în toată lumea. Nu știu în ce condiții s-a despărțit, acum aflu și eu. (n.r. cum l-ați simțit pe Dorin în periaoda aceasta, de când a fost exclus din lot?) Era puțin afectat, dar mergea la antrenamente. Își făcea antrenamentul separat. Normal că era afectat, dar acum trebuie să treacă peste lucrul acesta și să o ia de la capăt, în altă parte”, a spus Iosif Rotariu, potrivit playsport.ro.

Iosif Rotariu: „Cu siguranță va reveni”

Iosif Rotariu a mai dat asigurări și a menționat faptul că nepotul său va reveni la forma de altă dată, având în vedere că încă este tânăr.

„E tânăr. (n.r. îl vedeți continuând în România sau în străinătate?) Nu știu ce vrea el. Dar prea puțin probabil în România. Are toate premisele să ajungă la echipa națională. Are 28 de ani, e matur. O vârstă optimă pentru fotbalul de performanță. Eu cred că-și va reveni, pentru ca are calități. A trecut printr-un moment mai greu, poate a fost și neinspirat.

Dar cu siguranță va reveni. (n.r.- a fost neinspirat că a ales să vină la FCSB?) Nu știu… poate toată conjunctura. În perioada aceea FCSB nu a avut rezultate vreo trei-patru etape. Poate, dacă prindea perioada de acum, era altceva. Toate calculele erau făcute să fie bine, dar dacă n-a fost… asta e! La fotbal, o iei de la capăt”. FCSB a fost a 9-a echipă din cariera lui Dorin Rotariu. În trecut, a mai fost legitimat la: Poli Timișoara, Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar, FC Astana, Ludogorets și Atromitos. În momentul de față este cotat la suma de 400.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2017, atunci când juca pentru formația belgiană amintită anterior, Brugge. La momentul respectiv valora suma de 2,5 milioane de euro.

