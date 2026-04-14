Home | Fotbal | Liga Campionilor | A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs

A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs

Dan Roșu Publicat: 14 aprilie 2026, 15:43

Comentarii
A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA a respins plângerea oficială depusă de Barcelona la forul continental, în care acuza arbitrajul românului Istvan Kovacs din meciul cu Atletico Madrid (0-2), din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, transmite EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit UEFA, organismul disciplinar a declarat “inadmisibilă” plângerea clubului catalan, care a considerat prestaţia arbitrului “contrară regulamentului actual, având impact asupra desfăşurării meciului şi a rezultatului acestuia”, conform unui comunicat de presă.

UEFA nu îl suspendă pe Istvan Kovacs

Plângerea s-a concentrat pe un incident specific: henţul fundaşului Marc Pubill în careu, după ce a primit o pasă de la portarul Juan Musso. Barcelona susţine că “jocul s-a reluat corect” în momentul pasei portarului madrilen şi că ar fi trebuit să se acorde o lovitură de pedeapsă, contrar interpretării echipei de arbitraj.

“FC Barcelona consideră că această decizie, împreună cu gravul eşec al VAR de a interveni, constituie o eroare semnificativă. În consecinţă, clubul a solicitat o anchetă, acces la comunicările arbitrului şi, dacă este necesar, recunoaşterea oficială a erorilor şi adoptarea măsurilor corespunzătoare. În acelaşi spirit, FC Barcelona consideră că nu este prima dată când, în ediţiile recente ale Ligii Campionilor UEFA, decizii de arbitraj de neînţeles au prejudiciat grav echipa, creând un avantaj clar nedrept şi împiedicând-o să concureze de la egal la egal cu alte cluburi”, se arată în comunicatul catalan.

În sezonul trecut, FC Bruges a primit penalty în meciul din Liga Campionilor cu Aston Villa după un incident similar în care au fost implicaţi fundaşul Tyrone Ming şi portarul Emiliano Martinez, iar după incidentul de miercurea trecută jucătorii Barcelonei au cerut imediat acordarea unui penalty.

Reclamă
Reclamă

Totuşi, cererea jucătorilor catalani a fost ignorată de arbitrul român Istvan Kovacs, iar arbitrul din camera VAR, germanul Christian Dingert, a ales să nu intervină la faza respectivă.

Atletico Madrid a câştigat cu 2-0 pe Camp Nou, un rezultat pe care Barcelona va încerca să-l răstoarne marţi seară în manşa retur de pe Riyadh Air Metropolitano.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
