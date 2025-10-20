Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj: "Ne-am pus de acord imediat" - Antena Sport

Iuliu Mureșan este noul președinte al lui CFR Cluj! Acesta revine la ardeleni după o pauză 7 ani, iar de azi va începe noul mandat, anunţă gsp.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. A fost o discuție foarte rapidă, ne-am pus de acord imediat”, a declarat Nelu Varga.

Mureșan a fost președinte la CFR între 2001 și 2018, perioadă în care echipa a câștigat opt trofee, inclusiv primul titlu din istorie, în sezonul 2007/2008. După plecarea de la Cluj, el a mai lucrat la Hermannstadt și Dinamo.

“E un om pe care-l cunosc foarte bine și-l stimez foarte mult. Îmi place caracterul lui. E clujean, știe clubul foarte bine, știe ce presiune și ce pretenții sunt aici. În plus, a demonstrat în nenumărate rânduri că știe cum se gestionează și se conduce un club de talia lui CFR Cluj. A făcut o treabă excelentă aici în precedentul mandat, a pus umărul la creșterea echipei. Sunt foarte fericit. Sunt sigur că totul va merge foarte bine, iar el cu Mandorlini vor duce clubul spre primele locuri. Le urmez mult succes”, a mai spus Nelu Varga.

Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj după 7 ani

Pentru postul de preşedinte, Iuliu Mureşan s-a luptat cu Marian Copilu. Iuliu Mureșan a mai activat la CFR Cluj între 2001 și 2018, iar experienţa şi trofeele câştigate l-au adus din nou în Ardeal. El a fost la conducerea clubului în perioada de succes din mandatul lui Arpad Paszkany, dar a fost îndepărtat la un an de la preluarea clubului de către Ioan Varga. Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj într-o perioadă de căutări şi rezultate slabe. Echipa antrenată acum de Andrea Mandorlini este pe locul 11 în SuperLigă, cu 13 puncte acumulate în 12 runde.