Jean Vlădoiu, despre eşecul cu Rapid: "Ne este ruşine! Ne-au predat o lecţie" - Antena Sport

Jean Vlădoiu nu şi-a criticat jucătorii după ce au pierdut la scor, 1-4, cu Rapid. Mai mult, el a încercat să dea o notă pozitivă jocului echipei, spunând că “este pe drumul cel bun” în perspectiva îndeplinirii obiectului: rămânerea în prima ligă.
“Rapid a predat o lecţie. Învăţăm din greşeli. E o echipă foarte bună care se va bate la titlu. Ne-a dat de gândit, sperăm ca până la meciul cu FC Argeş să ne revenim. Sper că ne-am învăţat lecţia. Eu cred ca avem un lot valoros, obiectivul nostru e să rămânem în prima ligă. Eu cred că suntem pe drumul cel bun. Ne este ruşine că am primit 3 goluri în prima repriză”, a declarat tehicianul celor de la Unirea la finalul partidei.
Rapid a trecut fără probleme de Unirea Slobozia în ultimul meci al etapei cu numărul 14 din Liga 1, pe terenul echipei lui Costel Gâlcă. Giuleştenii s-au impus cu 4-1. Pentru Rapid au marcat Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristi Manea (45+1) şi Dobre (61), în timp ce pentru Unirea a înscris Renato Espinosa (90+1).
- Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe”
- Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat!
- Alex Dobre pune presiune pe Mircea Lucescu: “E o dezamăgire atunci când nu joci”
- “O victorie mare” Reacţia lui Claudiu Petrila după Rapid – Unirea Slobozia 4-1! A marcat primul gol după 3 luni
- “Mă simt foarte rău” Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid!