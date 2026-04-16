Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj. Lovitură dată de liderul Ligii 1: „Studentul rămâne și la masterat”

Jovo Lukic (27 de ani) și-a prelungit contractul cu U Cluj. Golgheterul la zi al Ligii 1 a semnat o înțelegere valabilă până în 2029 cu liderul din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

U Cluj a dat astfel o lovitură uriașă, ținând cont de ofertele primite pentru Jovo Lukic. Beșiktaș și FC Baltika Kaliningrad, locul 4 din Rusia, ar fi interesate de atacantul bosniac, fiind dispuse să ofere până la două milioane de euro pentru transferul său.

„Studentul” Lukic rămâne și la masterat! “U” i-a prelungit până în 2029 contractul golgheterului la zi al Superligii

Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029”, a anunțat U Cluj, pe site-ul oficial.

Jovo Lukic a fost transferat de U Cluj la începutul sezonului. Atacantul a evoluat în stagiunea trecută la Universitatea Craiova, unde nu a impresionat.