Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj. Lovitură dată de liderul Ligii 1: „Studentul rămâne și la masterat”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 19:25

Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj. Lovitură dată de liderul Ligii 1: Studentul rămâne și la masterat”

Jovo Lukic (27 de ani) și-a prelungit contractul cu U Cluj. Golgheterul la zi al Ligii 1 a semnat o înțelegere valabilă până în 2029 cu liderul din play-off.

U Cluj a dat astfel o lovitură uriașă, ținând cont de ofertele primite pentru Jovo Lukic. Beșiktaș și FC Baltika Kaliningrad, locul 4 din Rusia, ar fi interesate de atacantul bosniac, fiind dispuse să ofere până la două milioane de euro pentru transferul său.

Jovo Lukic și-a prelungi contractul cu U Cluj

Studentul” Lukic rămâne și la masterat! “U” i-a prelungit până în 2029 contractul golgheterului la zi al Superligii

Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029”, a anunțat U Cluj, pe site-ul oficial.

Jovo Lukic a fost transferat de U Cluj la începutul sezonului. Atacantul a evoluat în stagiunea trecută la Universitatea Craiova, unde nu a impresionat.

Reclamă
Reclamă

Bosniacul s-a adaptat imediat la formația din Ardeal și a avut un randament excelent. În cele 29 de meciuri bifate în Liga 1, Lukic a marcat 18 goluri pentru U Cluj, oferind și două pase decisive.

Acest bilanț formidabil îl plasează pe Lukic la doar două goluri distanță de un record personal: jucătorul cu cele mai multe goluri din acțiune marcate într-un sezon de Superligă, de la adoptarea actualului sistem competițional. Bosniacul care a înscris exclusiv din acțiune în această stagiune a primei ligi este depășit la acest capitol doar de Louis Munteanu, care a marcat de 19 ori în sezonul 2024-2025”, au mai notat cei de la U Cluj.

Reclamă
Reclamă
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
