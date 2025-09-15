Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: "E ultima oară când se întâmplă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: “E ultima oară când se întâmplă”

Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: “E ultima oară când se întâmplă”

Publicat: 15 septembrie 2025, 0:05

Comentarii
Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: E ultima oară când se întâmplă

Fanii FCSB-ului, la Miercurea Ciuc / Sport Pictures

FCSB nu a reuşit să iasă din criză nici la meciul de la Miercurea Ciuc cu promovata Csikszereda. Partida din etapa a noua s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Campioana României rămâne astfel cu o singură victorie, cea de la Ploieşti, cu Petrolul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi la Miercurea Ciuc, campioana României a avut parte de o susţinere importantă din partea fanilor, care se vor întoarce la Bucureşti dezamăgiţi şi de data aceasta.

Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă, după remiza cu Csikszereda

Potrivit gsp.ro, jucătorii FCSB-ului au fost băgaţi în şedinţă imediat după fluierul final. Cu capetele plecate, jucătorii au ascultat ce a avut de zis Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei:

“E ultima dată când se întâmplă”, a spus acesta, la megafon, după care i-a încurajat pe ceilalţi fani să aplaude echipa, în ciuda rezultatului dezamăgitor.

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.

Reclamă
Reclamă

Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6

Pe campioana României o aşteaptă o nouă deplasare complicată. Vineri, FCSB va juca pe terenul celor de la FC Botoşani, echipă care are un start foarte bun de sezon, fiind pe locul 3, cu 16 puncte.

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
0:26 15 sept.
Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff
23:39
Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren”
23:27
“Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie”
23:16
Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”
23:07
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”
22:49
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 3 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 4 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român 5 FotoCe a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei 6 Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena