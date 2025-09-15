Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: "E ultima oară când se întâmplă" - Antena Sport

FCSB nu a reuşit să iasă din criză nici la meciul de la Miercurea Ciuc cu promovata Csikszereda. Partida din etapa a noua s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Campioana României rămâne astfel cu o singură victorie, cea de la Ploieşti, cu Petrolul.

Chiar şi la Miercurea Ciuc, campioana României a avut parte de o susţinere importantă din partea fanilor, care se vor întoarce la Bucureşti dezamăgiţi şi de data aceasta.

Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă, după remiza cu Csikszereda

Potrivit gsp.ro, jucătorii FCSB-ului au fost băgaţi în şedinţă imediat după fluierul final. Cu capetele plecate, jucătorii au ascultat ce a avut de zis Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei:

“E ultima dată când se întâmplă”, a spus acesta, la megafon, după care i-a încurajat pe ceilalţi fani să aplaude echipa, în ciuda rezultatului dezamăgitor.

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.