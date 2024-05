Jucătorii făcuți praf de Gigi Becali după 0-2 cu Universitatea Craiova. Cine l-a impresionat: „O să fie fotbalist mare!” - Antena Sport

„Aș fi vrut să câștigăm meciul. Îmi pare rău, dar n-ai cum să-i schimbi pe oameni. Ce poți să le faci, ei campioni fiind? Nu poți să schimbi starea omului. Când nu mai are omul obiectiv nu mai are aceeași concentrare. Eu am vrut să se joace corect și drept și am pus cea mai bună echipă.

Cu Florinel n-am vrut să riscăm, iar Ngezana a fost accidentat. Radunovic? Fără să știu eu, a zis că el are ceva acasă, o problemă personală și i-a dat drumul Pintilii fără să-mi spună nimic. Eu nu îi dădeam voie. Cum adică ai tu problemă personală? Joacă fotbal! Așa cum am jucat cu Farul trebuia să jucăm și cu Craiova.

Dacă ăla lipsește, ăla lipsește, ce mai facem? M-a deranjat chestiunea cu Radunovic pentru că e Farul la mijloc și nu vreau ca Gică să se supere pe mine”, a declarat Gigi Becali, după meci.