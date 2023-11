Jucătorul dat afară de Gigi Becali după 5 luni a rupt orice legătură cu FCSB: "Am plecat prematur de acolo, dar nu sunt frustrat" - Antena Sport

Reclamă

Nu sunt frustrat că am plecat de acolo, dar voiam să prind mai multe minute, puteam să primesc mai multă înțelegere, venind de la o echipa mai slabă. Aș fi vrut totuși să joc mai mult.

Aici, în Slovenia, nu a fost cazul. După 3 luni jumătate de inactivitate m-au acceptat în forma în care eram. Mi-au pus la dispoziție preparator fizic, antrenamente tactice, tot ce a fost nevoie și m-am acomodat bine”, a spus Marco Dulca pentru playsport.ro. În prezent, Marco Dulca joacă în Slovenia la NK Cejle.

Prin ce a trecut Marco Dulca la FCSB: „Bunica mă suna plângând!”

Marco Dulca a vorbit despre chinul provocat de presiunea mediatică pe care a avut-o în scurta perioadă petrecută la FCSB.

„Țin minte că prima dată am jucat cu Farul și am pierdut cu 3-1. Nu am făcut cel mai strălucit meci, dar nu am gafat. A doua zi, când m-am trezit, mi-am văzut fața pe toate rețelele de socializare și nu erau niște știri plăcute.

Sincer, o zi sau două am fost foarte afectat. Nu mă gândeam că voi fi, îmi impuneam acest lucru. Dar mă gândesc la familie. Bunica mea mă suna plângând să mă întrebe ce s-a întâmplat.

Primeam zilnic articole. Non stop au apărut articole negative până când am reziliat contractul”, a declarat Marco Dulca, în podcast-ul “Victory Extra Time”.