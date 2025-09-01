Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: „Totul e natural la el” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: „Totul e natural la el"

Fotbal | Liga 1

Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: „Totul e natural la el”

Publicat: 1 septembrie 2025, 10:30

Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: Totul e natural la el”

FCSB/ Profimedia

Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător de la FCSB, după ce campioana a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Fostul selecționer U21 l-a remarcat pe Juri Cisotti. 

Mijlocașul italian în vârstă de 32 de ani a reușit să egaleze și să stabilească scorul final în duelul din Gruia. El a punctat în minutul 87, cu o lovitură de cap, după centrarea excelentă a lui Risto Radunovic. 

Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR Cluj 

Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, care a ajuns la trei goluri marcate în acest start de sezon, în toate competițiile. 

„Gol de vârf adevărat. Cum simte mingea, cum atacă spațiul… O spunem cu toții, chiar dacă pare un italian venit din liga a treia, a patra, e un fotbalist cu un ABC al fotbalului bine însușit încă din copilărie. Dacă ar fi fost mai înalt, mai solid, ar fi fost la un nivel mai mare de acolo de unde vine. 

Nu marchează doar în Superliga, marchează și în cupele europene. Se descurcă bine în toate pozițiile. Are ABC-ul fotbalului. Creează spații pentru ceilalți, e inteligent. Probabil e și genetic, pentru că totul e natural la el”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2. 

Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2 

Juri Cisotti a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a transmis că rezultatul nu avantajează nicio echipă, ţinând cont că ambele formaţii se află în subsolul clasamentului. 

A fost un meci greu, ambele echipe nu au un clasament bun. Am meritat egalul, în repriza a doua chiar şi victoria. Din păcate, doar egal. Am avut ocazii în prima repriză, trebuia să marcăm. Dar aşa e în fotbal, mergem la Bucureşti cu un punct. Nu vorbesc niciodată de arbitraj, nu iese niciun cuvânt despre arbitraj. Nu vreau să comentez. 

Cred că nu avantajează pe nimeni, în special după repriza a doua, am meritat mai mult victoria. Avem pauză şi ne vom antrena bine, după vom reveni la 100%”, a declarat Juri Cisotti, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2. 

