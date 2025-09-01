Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: „Totul e natural la el” - Antena Sport

Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător de la FCSB, după ce campioana a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Fostul selecționer U21 l-a remarcat pe Juri Cisotti.

Mijlocașul italian în vârstă de 32 de ani a reușit să egaleze și să stabilească scorul final în duelul din Gruia. El a punctat în minutul 87, cu o lovitură de cap, după centrarea excelentă a lui Risto Radunovic.

Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR Cluj

Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, care a ajuns la trei goluri marcate în acest start de sezon, în toate competițiile.

„Gol de vârf adevărat. Cum simte mingea, cum atacă spațiul… O spunem cu toții, chiar dacă pare un italian venit din liga a treia, a patra, e un fotbalist cu un ABC al fotbalului bine însușit încă din copilărie. Dacă ar fi fost mai înalt, mai solid, ar fi fost la un nivel mai mare de acolo de unde vine.

Nu marchează doar în Superliga, marchează și în cupele europene. Se descurcă bine în toate pozițiile. Are ABC-ul fotbalului. Creează spații pentru ceilalți, e inteligent. Probabil e și genetic, pentru că totul e natural la el”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.