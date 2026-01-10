Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită - Antena Sport

Marius Şumudică este noul antrenor al celor de la Al-Okhdood, echipă din Arabia Saudită, care se află pe locul 17 în campionat. Antrenorul român vrea să aducă întăriri pentru a salva echipa de la retrogradare, iar fostul tehnician de la Rapid s-a orientat către Liga 1.
Chiar dacă a anunţat că nu are de gând să aducă jucători români la noua sa echipă, asta după ce Gigi Becali i l-a propus pe Octavian Popescu, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, Şumudică vrea totuşi să transfere jucători din prima ligă a României.
Joao Lameira de la Oţelul Galaţi, pe lista lui Marius Şumudică la Al-Okhdood
Potrivit digisport.ro, pe lista lui Marius Şumudică se află Joao Lameira, căpitanul celor de la Oţelul Galaţi. Portughezul de 26 de ani a avut prestaţii bune şi a impresionat, intrând chiar şi pe radarul lui Gigi Becali. El a fost refuzat însă de Mihai Stoica şi Mihai Pintilii, care consideră că nu este mai bun decât Mihai Lixandru şi Vlad Chiricheş.
De acest lucru poate profita Al-Okhdood, echipa cu care Şumudică a semnat în urmă cu câteva zile. El s-a înţeles cu formaţia din Arabia Saudită până la finalul sezonului, având opţiune de prelungire pentru încă un an, dacă va salva echipa de la retrogradare.
Joao Lameira a ajuns la Oţelul Galaţi în vara anului 2025, din postura de jucător liber de contract. Crescut de FC Porto, el a evoluat la mai multe echipe din Portugalia, înainte de a ajunge în Rusia, la Baltika, în ianuarie 2024. După un an şi jumătate a urmat transferul la Galaţi.
În acest sezon, Joao Lameira a evoluat în 19 meciuri pentru Oţelul Galaţi, reuşind să înscrie 3 goluri şi să ofere 2 pase de gol.
- 900.000 de euro este cota de piaţă a lui Joao Lameira, potrivit transfermarkt.com
