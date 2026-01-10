Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită

Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită

Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 14:17

Comentarii
Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită

Marius Şumudică şi Gigi Becali / Colaj Profimedia

Marius Şumudică este noul antrenor al celor de la Al-Okhdood, echipă din Arabia Saudită, care se află pe locul 17 în campionat. Antrenorul român vrea să aducă întăriri pentru a salva echipa de la retrogradare, iar fostul tehnician de la Rapid s-a orientat către Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a anunţat că nu are de gând să aducă jucători români la noua sa echipă, asta după ce Gigi Becali i l-a propus pe Octavian Popescu, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, Şumudică vrea totuşi să transfere jucători din prima ligă a României.

Joao Lameira de la Oţelul Galaţi, pe lista lui Marius Şumudică la Al-Okhdood

Potrivit digisport.ro, pe lista lui Marius Şumudică se află Joao Lameira, căpitanul celor de la Oţelul Galaţi. Portughezul de 26 de ani a avut prestaţii bune şi a impresionat, intrând chiar şi pe radarul lui Gigi Becali. El a fost refuzat însă de Mihai Stoica şi Mihai Pintilii, care consideră că nu este mai bun decât Mihai Lixandru şi Vlad Chiricheş.

De acest lucru poate profita Al-Okhdood, echipa cu care Şumudică a semnat în urmă cu câteva zile. El s-a înţeles cu formaţia din Arabia Saudită până la finalul sezonului, având opţiune de prelungire pentru încă un an, dacă va salva echipa de la retrogradare.

Joao Lameira a ajuns la Oţelul Galaţi în vara anului 2025, din postura de jucător liber de contract. Crescut de FC Porto, el a evoluat la mai multe echipe din Portugalia, înainte de a ajunge în Rusia, la Baltika, în ianuarie 2024. După un an şi jumătate a urmat transferul la Galaţi.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, Joao Lameira a evoluat în 19 meciuri pentru Oţelul Galaţi, reuşind să înscrie 3 goluri şi să ofere 2 pase de gol.

  • 900.000 de euro este cota de piaţă a lui Joao Lameira, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
15:24
VIDEOCarlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud! Suma uriaşă încasată de cei doi pentru demonstrativ
15:03
“Zi istorică”. Când încep lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vestea mult aşteptată de “câini”
15:02
New York Rangers – Boston Bruins LIVE VIDEO (20:00). Duel tare în TD Garden
14:51
Xabi Alonso, reacţie categorică despre Kylian Mbappe înainte de Barcelona – Real Madrid: “Nu suntem kamikaze”
14:15
Radu Drăguşin a acceptat oferta de la AS Roma! Anunţul lui Fabrizio Romano: “Vrea să joace pentru ei”
13:59
Adrian Şut, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la noua echipă. Ce a spus despre FCSB
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”