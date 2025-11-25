Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: "Să vină cu oferta" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că un jucător important al FCSB-ului i-a transmis lui Mihai Stoica (60 de ani) că e supărat fiindcă patronul îl ceartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Adrian Şut (26 de ani), care în ultima vreme a intrat în vizorul lui Gigi Becali. În trecut Becali îl lăuda pe Şut pentru evoluţiile acestuia.

Gigi Becali a râs de Adrian Şut când a auzit că acesta vrea să plece de la FCSB: “Cu autocarul sau cu macaraua?”

“Şut e alt jucător. Nu mai vrea să facă ce făcea. Alerga, venea stânga-dreapta, primea… Vrea să plece? Cu ce? Cu autocarul sau cu macaraua? O să plece la Braşov, la Sinaia sau la Predeal? În anii ăştia nu am avut nicio jumătate de ofertă. Mi-a zis şi Meme. I-a zis Şut că e supărat că îl cert, că nu ştiu ce. Dar să vină cu o ofertă”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Adrian Şut e cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În ciuda criticilor lui Gigi Becali, Şut a ajuns la cea mai ridicată cotă a lui de până acum. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.

În acest sezon Şut a jucat în 11 meciuri în Liga 1, reuşind doar un assist. A marcat un gol în cele 6 meciuri în care a evoluat în Europa League. Şut a jucat şi în meciul câştigat de FCSB, cu 3-1, cu Gloria Bistriţa din Cupa României.