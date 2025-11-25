Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: "Să vină cu oferta" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta”

Publicat: 25 noiembrie 2025, 18:19

Jucătorii FCSB-ului, la un meci / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că un jucător important al FCSB-ului i-a transmis lui Mihai Stoica (60 de ani) că e supărat fiindcă patronul îl ceartă.

Este vorba despre Adrian Şut (26 de ani), care în ultima vreme a intrat în vizorul lui Gigi Becali. În trecut Becali îl lăuda pe Şut pentru evoluţiile acestuia.

Gigi Becali a râs de Adrian Şut când a auzit că acesta vrea să plece de la FCSB: “Cu autocarul sau cu macaraua?”

“Şut e alt jucător. Nu mai vrea să facă ce făcea. Alerga, venea stânga-dreapta, primea… Vrea să plece? Cu ce? Cu autocarul sau cu macaraua?  O să plece la Braşov, la Sinaia sau la Predeal? În anii ăştia nu am avut nicio jumătate de ofertă. Mi-a zis şi Meme. I-a zis Şut că e supărat că îl cert, că nu ştiu ce. Dar să vină cu o ofertă”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Adrian Şut e cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În ciuda criticilor lui Gigi Becali, Şut a ajuns la cea mai ridicată cotă a lui de până acum. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.

În acest sezon Şut a jucat în 11 meciuri în Liga 1, reuşind doar un assist. A marcat un gol în cele 6 meciuri în care a evoluat în Europa League. Şut a jucat şi în meciul câştigat de FCSB, cu 3-1, cu Gloria Bistriţa din Cupa României.

Adrian Şut a câştigat două titluri de campion al României cu FCSB, în ultimele două sezoane ale Ligii 1. Becali îl transfera în vara lui 2019 de la Academica Clinceni pe Adrian Şut. Şut şi-a început cariera la ASA Târgu Mureş.

 

