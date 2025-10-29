Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: "Ne-am asumat" - Antena Sport

Adrian Şut a vorbit despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB, după victoria roş-albaştrilor din prima etapă a Cupei României. Campioana a învins-o pe Gloria Bistriţa, scor 3-1.
Acesta a fost primul meci din seria de patru deplasări a roş-albaştrilor, care vor mai juca pe Arena Naţională abia după pauza echipelor naţionale din luna noiembrie. U Cluj, FC Basel şi FC Hermannstadt sunt următoarele adversare ale roş-albaştrilor.
Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
Adrian Şut a declarat că FCSB are ca obiectiv câştigarea Cupei României anul acesta şi că programul încărcat din următoarea perioadă nu îi sperie pe jucătorii lui Elias Charalambous, în condiţiile în care le place să contra celor mai bune echipe din Europa:
“Știam că o să fie o partidă dificilă. Aceste meciuri sunt mult mai dificile pentru noi pentru că dorința este mare ca să demonstrezi, enormă, și mereu am jucat cu o ambiție mult mai mare decât poate la meciurile normale.
Nu cred că au fost intrări intenționate, nu a vrut nimeni să lovească pe nimeni, cu siguranță s-a căutat un joc la limita fair play-ului și a fost okay.
Noi ne doream să câștigăm, avem obiectiv câștigarea cupei și cu siguranță avem nevoie de victorie ca să ne crească moralul.
Am spus-o și săptămâna trecută, ne-am asumat această perioadă, nu e nimic mai frumos decât să joci în Europa cu echipele cele mai bune din lume.
Trebuie să ne recuperăm bine, a fost o partidă destul de bună, cu un adversar bun, un teren destul de greu, cu siguranță vom pregăti foarte bine meciul cu U Cluj și sperăm să luăm cele 3 puncte”, a declarat Adrian Şut, la digisport.ro.
