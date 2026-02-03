Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: "Un Grand Slam câștigat" - Antena Sport

Sorana Cîrstea se află la ultimul an în circuitul profesionist. Ajunsă la aproape 36 de ani, românca joacă acum la Transylvania Open şi a fost întrebată ce ar putea să o convingă să mai joace încă un an.
Mai în glumă, mai în serios, Sorana a avut un răspuns: “poate un Grand Slam câştigat!”, un lucru care pare greu de reuşit la vârsta ei. Cele mai bune performanţei ale lui CÎrstea la un Grand Slam sunt sferturile de finală de la Roland Garros (2009) şi US Open (2023).
Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027
“Nu știu ce ar putea să schimbe această decizie, nu știu… un Grand Slam câștigat! Am luat decizia asta după foarte mult timp de gândire, nu a fost o decizie de moment”, spus Sorana.
Sorana a vorbit şi despre emoţiile pe care le are pe fiecare arenă pe care intră, ştiind că aceea va fi ultima ei apariţie.
“Am știut când am anunțat această decizie că va fi un an destul de emoționant, pentru că în fiecare loc îmi voi da seama că este pentru ultima oară când voi juca acolo, dar mi-am asumat acest lucru; a fost o decizie foarte bine gândită, care a venit în urma unor ani de zile.
Când împlinești 30 de ani, normal că îți vine această idee de retragere, dar faptul că am jucat bine în ultimii ani și am fost mereu în față m-a ambiționat foarte mult și tot timpul mi-am dorit să ies din tenis pe ușa din față, să ies din tenis jucând bine. Nu mi-am dorit să termin acest sport, nu știu, ieșind din top 100, nemaiavând cum să intru la turnee.
Mi-am dorit mereu să ies frumos și cred eu că acest an este foarte important pentru mine. Mi-am dorit să îmi iau la revedere într-un mod frumos de la toți acești oameni care au fost alături de mine în 20 de ani de carieră. Deci, da, este emoționant, dar în același timp a fost decizia mea și mi-am asumat-o.
Este greu (n.r. de ales o competiție). Nu vreau să mă gândesc deja spre finalul anului, US Open și partea aceea, pentru că, probabil, vor începe lacrimile. Cred că fiecare turneu va avea frumusețea lui și, din nou, sunt aceste emoții, dar sunt la o maturitate și o vârstă la care pot să iau doar partea pozitivă. Cred că va fi un an foarte frumos și un an de care să mă bucur la maximum, să îmi fac amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții, pentru că am muncit enorm”, a completat Sori.
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Transylvania Open
Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open.
Sorana, locul 36 WTA, a trecut de sportiva din uzbekistan Kamilla Rahimova, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi 40 de minute.
În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Tamara Zidansek, locul 153 WTA.
