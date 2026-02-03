Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: "Un Grand Slam câștigat" - Antena Sport

Sorana Cîrstea se află la ultimul an în circuitul profesionist. Ajunsă la aproape 36 de ani, românca joacă acum la Transylvania Open şi a fost întrebată ce ar putea să o convingă să mai joace încă un an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai în glumă, mai în serios, Sorana a avut un răspuns: “poate un Grand Slam câştigat!”, un lucru care pare greu de reuşit la vârsta ei. Cele mai bune performanţei ale lui CÎrstea la un Grand Slam sunt sferturile de finală de la Roland Garros (2009) şi US Open (2023).

Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027

“Nu știu ce ar putea să schimbe această decizie, nu știu… un Grand Slam câștigat! Am luat decizia asta după foarte mult timp de gândire, nu a fost o decizie de moment”, spus Sorana.

Sorana a vorbit şi despre emoţiile pe care le are pe fiecare arenă pe care intră, ştiind că aceea va fi ultima ei apariţie.

“Am știut când am anunțat această decizie că va fi un an destul de emoționant, pentru că în fiecare loc îmi voi da seama că este pentru ultima oară când voi juca acolo, dar mi-am asumat acest lucru; a fost o decizie foarte bine gândită, care a venit în urma unor ani de zile.