Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: "Cu siguranţă" - Antena Sport

Juri Cisotti (32 de ani) este de părere că vizita la baza din Berceni a lui Gigi Becali (67 de ani) va schimba lucrurile la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana joacă de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League. Cu 6 puncte înaintea ultimului meci din grupă, FCSB are şanse infime de calificare.

Juri Cisotti, motivat la maximum după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă suntem gata pentru un restart”

FCSB e într-o situaţie dramatică şi în campionat, fiind pe locul 11, cu 31 de puncte, la 5 puncte de play-off. Campioana a pierdut toate meciurile după pauza din iarnă, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj în campionat. Echipa lui Pancu a trecut peste FCSB în clasament după victoria din meciul direct, având acum 32 de puncte.

Gigi Becali le-a vorbit jucătorilor, la baza din Berceni, despre 7 meciuri câştigate din 7 până la finalul sezonului regular. Becali nu renunţă la gândul de a câştiga iar campionatul, deşi liderul Craiova e, în momentul de faţă, la 15 puncte în faţa FCSB-ului. Punctele se vor înjumătăţi la finalul sezonului regular.

“Este un meci important pentru noi (n.r: cu Fenerbahce), trebuie să ne întoarcem pe calea bună și asta este o șansă. Sunt pozitiv că va fi un meci bun pentru noi. Sper să avem foarte mulți suporteri alături de noi. Ne cerem scuze suporterilor pentru această serie de rezultate negative, și noi suntem dezamăgiți. Este treaba noastră să facem rezultate bune și să aducem suporterii la stadion.