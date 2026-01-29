Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: "Cu siguranţă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă”

Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 21:49

Comentarii
Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: Cu siguranţă

Juri Cisotti într-un interviu

Juri Cisotti (32 de ani) este de părere că vizita la baza din Berceni a lui Gigi Becali (67 de ani) va schimba lucrurile la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana joacă de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League. Cu 6 puncte înaintea ultimului meci din grupă, FCSB are şanse infime de calificare.

Juri Cisotti, motivat la maximum după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă suntem gata pentru un restart”

FCSB e într-o situaţie dramatică şi în campionat, fiind pe locul 11, cu 31 de puncte, la 5 puncte de play-off. Campioana a pierdut toate meciurile după pauza din iarnă, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj în campionat. Echipa lui Pancu a trecut peste FCSB în clasament după victoria din meciul direct, având acum 32 de puncte.

Gigi Becali le-a vorbit jucătorilor, la baza din Berceni, despre 7 meciuri câştigate din 7 până la finalul sezonului regular. Becali nu renunţă la gândul de a câştiga iar campionatul, deşi liderul Craiova e, în momentul de faţă, la 15 puncte în faţa FCSB-ului. Punctele se vor înjumătăţi la finalul sezonului regular.

“Este un meci important pentru noi (n.r: cu Fenerbahce), trebuie să ne întoarcem pe calea bună și asta este o șansă. Sunt pozitiv că va fi un meci bun pentru noi. Sper să avem foarte mulți suporteri alături de noi. Ne cerem scuze suporterilor pentru această serie de rezultate negative, și noi suntem dezamăgiți. Este treaba noastră să facem rezultate bune și să aducem suporterii la stadion.

Reclamă
Reclamă

(n.r.: Cum a fost vizita patronului în cantonament? V-a motivat?) Cu siguranță că venirea lui ne-a motivat foarte mult. (n.r.: Sunteți gata pentru un restart? Cu Feyenoord ați arătat lucruri grozave, se poate și cu Fenerbahce?) Cu siguranță, da.

Fiecare meci are o istorie diferită, trebuie să începe meciul concentrați 100%. Știm că întâlnim o echipă bună, dar și noi avem valoare. Trebuie să facem lucruri bune și să luptăm pentru fiecare minge”, a declarat Juri Cisotti pentru Sport Content EAD.

Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolarNoile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
21:12
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce
21:10
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Campioana speră într-o minune. Echipele de start
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis
20:47
VideoJurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
20:45
VIDEOSicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul