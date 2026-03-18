Lovitura primită de Barcelona, după victoria uriașă cu Newcastle. Cât va lipsi jucătorul accidentat

Barcelona a primit și o veste proastă, după victoria cu Newcastle, scor 7-2, din returul optimilor de Champions League. Joan Garcia a părăsit terenul accidentat.
Portarul catalanilor a resimțit dureri la piciorul stâng și în minutul 80, s-a așezat pe gazon și a primit îngrijiri medicale.
Lovitura primită de Barcelona, după victoria uriașă cu Newcastle
Garcia a acuzat dureri la scurt timp după degajarea unui balon. În cele din urmă, portarul a fost înlocuit de Wojciech Szczesny. Polonezul nu mai evoluase pentru Barcelona din noiembrie, de la un meci câștigat cu Celta Vigo, scor 4-2, în La Liga.
La scurt timp după meci, spaniolii de la sport.es au anunțat că Joan Garcia va lipsi de pe teren de la Barcelona între două și trei săptămâni. Problemele sale ar fi apărut înaintea meciului cu Sevilla, din ultima rundă de campionat, el lipsind de la două antrenamente.
Joan Garcia va rata meciul cu Rayo Vallecano, din următoarea etapă din Spania. Portarul va rata și convocarea în naționala Spaniei, campioana Europei urmând să dispute un amical cu Serbia în această lună.
Joan Garcia este incert și pentru derby-ul cu Atletico Madrid din La Liga, programat pe 4 aprilie, după pauza internațională. Catalanii îi pot întâlni pe rivalii madrileni și în sferturile Champions League, dacă aceștia trec de Tottenham.
Barcelona, în sferturile Champions League
Prima jumătate de oră de pe Camp Nou a fost una în care ambele echipe au căutat să dea lovituri cât mai multe adversarei. Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă catalanii s-au văzut egalaţi în minutul 15, când a înscris Anthony Elanga.
După numai trei minute Bernal a adus gazdele din nou în avantaj, dar suedezul Elanga a mai egalat odată, în minutul 28. La pauză nu a fost însă egal pentru că elevii lui Hansi Flick au primit un penalty şi Lamine Yamal a transformat, în al şaptelea minut de prelungire al primei părţi.
Catalanii s-au desprins rapid după reluare, Fermin Lopez înscriind pentru 4-2 în minutul 51. Apoi a intrat în scenă Lewandowski, care a înscris o dublă, în minutele 56 şi 61, pentru ca Raphinha să reuşească şi el dubla în minutul 72. Barcelona a trecut cu 7-2 de Newcastle şi s-a calificat în sferturi cu 8-3 scor la general, iar portarul Joan Garcia a suferit o accidentare şi a fost înlocuit în minutul 82.
- Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță
- Tabloul sferturilor din Champions League. Dueluri „de foc”, cu Real Madrid – Bayern și Barcelona – Atletico în prim plan
- Final de drum pentru Radu Drăguşin în Liga Campionilor! Toate echipele calificate în sferturi
- Mohamed Salah a făcut show după ce a ratat un penalty cu Galatasaray! Gol şi assist!
- Nota primită de Radu Drăguşin după ce a jucat 66 de minute în Tottenham – Atletico Madrid!