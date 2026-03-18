Lovitura primită de Barcelona, după victoria uriașă cu Newcastle. Cât va lipsi jucătorul accidentat

Barcelona a primit și o veste proastă, după victoria cu Newcastle, scor 7-2, din returul optimilor de Champions League. Joan Garcia a părăsit terenul accidentat.

Portarul catalanilor a resimțit dureri la piciorul stâng și în minutul 80, s-a așezat pe gazon și a primit îngrijiri medicale.

Lovitura primită de Barcelona, după victoria uriașă cu Newcastle

Garcia a acuzat dureri la scurt timp după degajarea unui balon. În cele din urmă, portarul a fost înlocuit de Wojciech Szczesny. Polonezul nu mai evoluase pentru Barcelona din noiembrie, de la un meci câștigat cu Celta Vigo, scor 4-2, în La Liga.

La scurt timp după meci, spaniolii de la sport.es au anunțat că Joan Garcia va lipsi de pe teren de la Barcelona între două și trei săptămâni. Problemele sale ar fi apărut înaintea meciului cu Sevilla, din ultima rundă de campionat, el lipsind de la două antrenamente.

Joan Garcia va rata meciul cu Rayo Vallecano, din următoarea etapă din Spania. Portarul va rata și convocarea în naționala Spaniei, campioana Europei urmând să dispute un amical cu Serbia în această lună.