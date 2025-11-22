Karamoko, impresionat de jucătorul unei rivale a lui Dinamo: "E foarte bun" - Antena Sport

Atacantul francez al lui Dinamo, Mamoudou Karamoko (26 de ani), l-a lăudat pe vârful unei rivale la conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Karamoko s-a arătat impresionat de compatriotul său, Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universităţii Craiova.

Karamoko l-a remarcat pe Steven Nsimba: “E genul de jucător care-mi place”

„Îmi place Nsimba, atacantul Craiovei. Este un jucător foarte bun, are tehnică, este rapid, e genul de jucător care-mi place. Nu este prietenul meu, dar îl știu. Nu știu dacă e mai bun decât mine, poate pentru voi, da (n.r: râde). Este un jucător bun”, a declarat Karamoko la conferinţa de presă.

Karamoko este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 400.000 de euro. Adus de “câini” de la Copenhaga, după ce în sezonul trecut a evoluat împrumutat la Ujpest, în Ungaria, Karamoko a marcat 5 goluri şi a reuşit un assist în cele 13 partide în care a evoluat în campionat pentru Dinamo în acest sezon.

Nsimba are 6 goluri şi 2 assist-uri în cele 14 meciuri în care a jucat pentru Universitatea Craiova în campionat. Nsimba a marcat 2 goluri pentru Craiova şi în Conference League. El e cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com.