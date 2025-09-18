Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi la naționala României! Reacția fotbalistului francez - Antena Sport

Închide meniul
Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi la naționala României! Reacția fotbalistului francez

Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi la naționala României! Reacția fotbalistului francez
Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi la naționala României! Reacția fotbalistului francez

Daniel Işvanca Publicat: 18 septembrie 2025, 17:15

Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi la naționala României! Reacția fotbalistului francez

Kurt Zouma la CFR Cluj / Captură TikTok

Kurt Zouma este cea mai mare lovitură dată de un club din România pe piața transferurilor. Fotbalistul cu un CV impresionant a fost convins de Neluțu Varga să semneze cu formația antrenată de Andrea Mandorlini și va debuta curând în Liga 1.

Starul din Hexagon a fost surprins la hotel de un suporter, care a venit pentru a-i oferi jucătorului un cadou inedit: un tricou cu Gică Hagi, de la Campionatul European din 2000. Reacția acestuia nu a întârziat să apară.

Kurt Zouma a primit cadou un tricou cu Gică Hagi

Sosirea lui Kurt Zouma în fotbalul românesc a fost privită ca o adevărată lovitură dată de CFR Cluj. Fotbalist francez în vârstă de 30 de ani a semnat din postura de jucător liber de contract cu câștigătoarea Cupei României.

Acesta nu a apucat încă să joace sub comanda lui Andrea Mandorlini, iar detalii despre debutul acestuia a oferit Cristi Balaj, actualul președinte al clubului din Gruia.

Momentan, acesta are parte de o pregătire fizică de top, pentru a reveni la forma care l-a consacrat în fotbalul englez. La hotelul unde este cazat, Zouma a fost surprins de un fan, care a venit pentru a-i aduce un cadou inedit.

Concret, acesta i-a înmânat francezului un tricou al lui Gică Hagi de la naționala de fotbal a României, tricou care a fost purtat de „Rege” la Campionatul European din 2000. Zouma i-a mulțumit acestuia și au bătut palma.

 

Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionatGest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
