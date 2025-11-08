Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo - Csikszereda 4-0: "Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989" - Antena Sport

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul.

Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1.

Robert Ilyeş, cel mai dur discurs la adresa arbitrajului: “Nu accept aşa ceva. Penibil, mi-e mie ruşine”

“Din păcate, o înfrângere. Clar au fost mai buni. În a doua repriză chiar au dominat şi au marcat 3 goluri.

Ceea ce mă supără… nu pot să accept cum au primit acel penalty. Nu pot să accept aşa ceva.

La faza următoare are arcada spartă şi nu o cheamă la VAR. Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza, altfel nu-mi explic. Asta în prima repriză, în a doua repriză n-a mai contat.