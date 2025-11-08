Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo - Csikszereda 4-0: "Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989”

Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989”

Publicat: 8 noiembrie 2025, 19:54

Comentarii
Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989

Robert Ilyeş / Profimedia Images

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1.

Robert Ilyeş, cel mai dur discurs la adresa arbitrajului: “Nu accept aşa ceva. Penibil, mi-e mie ruşine”

“Din păcate, o înfrângere. Clar au fost mai buni. În a doua repriză chiar au dominat şi au marcat 3 goluri.

Ceea ce mă supără… nu pot să accept cum au primit acel penalty. Nu pot să accept aşa ceva.

La faza următoare are arcada spartă şi nu o cheamă la VAR. Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza, altfel nu-mi explic. Asta în prima repriză, în a doua repriză n-a mai contat.

Reclamă
Reclamă

Nu accept aşa ceva. Arbitraj penibil. Efectiv mie mi-e ruşine.

Din păcate Mirel Rădoi a avut dreptate. Noi, în loc să lăsăm jocul bărbăteşte… Nu există contact, pe ce bază dai penalty?

(n.r: despre discuţia pe care a avut-o cu arbitrii) Am explicat, cum poţi să dai penalty când n-a fost contact? N-am nimic cu Dinamo, jos pălăria. În prima repriză mă gândeam că ne-am întors în 1989, când echipa Miliţiei era ajutată”, a declarat Robert Ilyeş pentru digisport.ro.

"Ferească Dumnezeu! Eşti nebun la cap?" Cum a fost prins un neamţ cu mama moartă în maşină pe A2"Ferească Dumnezeu! Eşti nebun la cap?" Cum a fost prins un neamţ cu mama moartă în maşină pe A2
Reclamă

Dinamo – Csikszereda 4-0

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte.

Au marcat: Karamoko ’19 (penalty), ’50, Musi ’60 şi Soro ’83.

Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.

Meciul a început cu o mică întârziere din cauza problemelor tehnice legate de brigada de arbitri.

Dinamo: A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Armstrong ’65) – Gnahore, Mărginean (Kyriakou ’53), Cîrjan (Mihai ’65) – Soro, M. Karamoko (Perica ’72), Musi (Milanov ’72). Antrenor Zeljko Kopic

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos (Bodo ’63), Veres (Szilagyi ’76), Jebari (Anderson ’46), Szabo (Dusinszki ’63) – Eppel (Szalay ’69). Antrenor Robert Ilyes

Cartonaşe galbene: Mărginean ’39, Opruţ ’63 / Jebari ’30, Szabo ’47

Arbitri: Iuliana Demetrescu – Romică Bîrdeş, Mihaela Ţepuşă – Ana Maria Terteleac

Camera VAR: Claudiu Marcu, Nicuşor Viorel Flueran

Observatori: Liviu Ciubotariu, Marcel Vasile

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
19:56
Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start
19:49
LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu al Braziliei, ACUM pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
19:47
Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
19:37
Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce
19:30
Dinamo – Csikszereda 4-0. Meciul anului pentru “câini” şi au urcat pe 3 în Liga 1!
19:12
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România