Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo - Csikszereda 4-0: "Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989" - Antena Sport

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul.
Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1.
Robert Ilyeş, cel mai dur discurs la adresa arbitrajului: “Nu accept aşa ceva. Penibil, mi-e mie ruşine”
“Din păcate, o înfrângere. Clar au fost mai buni. În a doua repriză chiar au dominat şi au marcat 3 goluri.
Ceea ce mă supără… nu pot să accept cum au primit acel penalty. Nu pot să accept aşa ceva.
La faza următoare are arcada spartă şi nu o cheamă la VAR. Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza, altfel nu-mi explic. Asta în prima repriză, în a doua repriză n-a mai contat.
Nu accept aşa ceva. Arbitraj penibil. Efectiv mie mi-e ruşine.
Din păcate Mirel Rădoi a avut dreptate. Noi, în loc să lăsăm jocul bărbăteşte… Nu există contact, pe ce bază dai penalty?
(n.r: despre discuţia pe care a avut-o cu arbitrii) Am explicat, cum poţi să dai penalty când n-a fost contact? N-am nimic cu Dinamo, jos pălăria. În prima repriză mă gândeam că ne-am întors în 1989, când echipa Miliţiei era ajutată”, a declarat Robert Ilyeş pentru digisport.ro.
Dinamo – Csikszereda 4-0
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte.
Au marcat: Karamoko ’19 (penalty), ’50, Musi ’60 şi Soro ’83.
Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
Meciul a început cu o mică întârziere din cauza problemelor tehnice legate de brigada de arbitri.
Dinamo: A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Armstrong ’65) – Gnahore, Mărginean (Kyriakou ’53), Cîrjan (Mihai ’65) – Soro, M. Karamoko (Perica ’72), Musi (Milanov ’72). Antrenor Zeljko Kopic
Csikszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos (Bodo ’63), Veres (Szilagyi ’76), Jebari (Anderson ’46), Szabo (Dusinszki ’63) – Eppel (Szalay ’69). Antrenor Robert Ilyes
Cartonaşe galbene: Mărginean ’39, Opruţ ’63 / Jebari ’30, Szabo ’47
Arbitri: Iuliana Demetrescu – Romică Bîrdeş, Mihaela Ţepuşă – Ana Maria Terteleac
Camera VAR: Claudiu Marcu, Nicuşor Viorel Flueran
Observatori: Liviu Ciubotariu, Marcel Vasile
