„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda - Antena Sport

Eugen Neagoe a oferit o reacție dură după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” s-a plâns după ce a primit cartonaș galben din partea arbitrului Horațiu Feșnic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neagoe a fost avertizat pe motiv că aproape intrase pe teren, după ce a părăsit zona destinată băncii sale tehnice. Tot pe finalul meciului de la Miercurea Ciuc, Petrolul a rămas în inferioritate numerică după ce Roche a primit două cartonașe galbene într-un singur minut.

Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda

Eugen Neagoe a amintit și de ieșirile lui Diego Simeone, din timpul meciurilor, subliniind faptul că antrenorii nu sunt „arestați” și nu ar trebui avertizați de arbitri atât de ușor.

„Cred că în această seară am făcut cadou un punct, după prima repriză trebuia să conducem cu 3-0 în urma ocaziilor. Putea pierde în minutul 89 din acel penalty. Nu l-am pedepsit pe Bălbărău, era clar că are moralul la pământ după acea fază. I-am rugat pe băieți la pauză să facă tot ceea ce pot ca să câștigăm și pentru el. Nu am reușit, dar este bine că plecăm cu un punct.

Chică Roșă are o problemă la spate, vedem mâine ce are. Cred că am făcut o repriză foarte bună. Băieții erau dezamăgiți la pauză, pentru că au jucat așa de bine și au fost egalați.