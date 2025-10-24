„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda - Antena Sport

Închide meniul
„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați". Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda

Publicat: 24 octombrie 2025, 20:15

L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda

Eugen Neagoe, la un meci al Petrolului/ Sport Pictures

Eugen Neagoe a oferit o reacție dură după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” s-a plâns după ce a primit cartonaș galben din partea arbitrului Horațiu Feșnic. 

Neagoe a fost avertizat pe motiv că aproape intrase pe teren, după ce a părăsit zona destinată băncii sale tehnice. Tot pe finalul meciului de la Miercurea Ciuc, Petrolul a rămas în inferioritate numerică după ce Roche a primit două cartonașe galbene într-un singur minut. 

Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda 

Eugen Neagoe a amintit și de ieșirile lui Diego Simeone, din timpul meciurilor, subliniind faptul că antrenorii nu sunt „arestați” și nu ar trebui avertizați de arbitri atât de ușor.  

„Cred că în această seară am făcut cadou un punct, după prima repriză trebuia să conducem cu 3-0 în urma ocaziilor. Putea pierde în minutul 89 din acel penalty. Nu l-am pedepsit pe Bălbărău, era clar că are moralul la pământ după acea fază. I-am rugat pe băieți la pauză să facă tot ceea ce pot ca să câștigăm și pentru el. Nu am reușit, dar este bine că plecăm cu un punct. 

Chică Roșă are o problemă la spate, vedem mâine ce are. Cred că am făcut o repriză foarte bună. Băieții erau dezamăgiți la pauză, pentru că au jucat așa de bine și au fost egalați. 

Nu știu la faza cu Roche ce s-a judecat (n.r. când a fost eliminat). Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit, nu am folosit niciun cuvânt care nu a fost la locul lui. Întrebați pe cine vreți. Îmi dai galben pentru că am depășit cu câțiva centimetri, l-am văzut pe Simeone iese câte 2-3 metri. Nu sunt arestați. Și cei arestați pot să vorbească mai mult. Nu am văzut faza penalty-ului. Nu am vrut să fie suspendat, este un jucător important. Suporterii noștri au înțeles și nu au mai fost probleme până la final”, a declarat Eugen Neagoe, conform digisport.ro, după Csikszereda – Petrolul 1-1.

