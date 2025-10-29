La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: "Pe bani puţini" - Antena Sport

S-a aflat la ce rival a apelat Mihai Stoica pentru a realiza transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia la FCSB. Ricardo Cadu a dezvăluit că a fost contactat de o persoană din anturajul lui MM recent, când oficialul campioanei se afla în Portugalia în căutare de jucători.
Ricardu Cadu, fostul căpitan de la CFR Cluj, s-a declarat convins de faptul că Mihai Stoica va găsi jucătorii potriviţi pentru FCSB în Portugalia. El a subliniat că salariile cerute de aceştia nu sunt unele mari.
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia
Ricardo Cadu a mai dezvăluit faptul că Mihai Stoica a mers la meciul celor de la Pacos Ferreira, formaţie din Liga a 2-a din Portugalia. El a transmis că jucătorii lusitani pot fi convinşi de Gigi Becali cu un salariu de 15.000 de euro să semneze cu FCSB.
“Mihai Stoica a fost și la meciul celor de la Pacos Ferreira. Țineți minte că CFR a câștigat absolut totul și a intrat în Champions League cu 7-8 portughezi? Sunt jucători foarte, foarte buni, care au salarii mici. Pot face față în România și cred că MM poate lua fotbaliști buni pe bani puțini. Cred că pe 15.000 de euro pe lună pot lua jucători buni din Portugalia.
Vorbim și de prima ligă, dar și de eșalonul secund. Sunt mulți care pot face față în România, cu siguranță. Nu m-am întâlnit cu MM Stoica, dar m-a sunat cineva care era acolo cu el. Eu am o relație bună cu toată lumea și dacă va trebui să ajut, nu am o problemă. Vreau să primesc bine pe toată lumea în țara mea”, a declarat Ricardo Cadu, conform digisport.ro.
Ce a spus Mihai Stoica la revenirea din Portugalia
MM a dezvăluit că a identificat mai mulți jucători care s-ar potrivi la FCSB și a început discuțiile privind eventuale transferuri. El a subliniat că ultimul cuvânt îl va avea Gigi Becali, care va alege jucătorul pe care-l va transfera la FCSB.
“Prețuri mari, trebuie să oferi, ca un jucător să vină în România, un salariu mult mai mare. Doar dacă găsești un jucător care vrea să joace în cupe europene, era mai ușor în vară, când jucam în preliminariile Champions League. Sunt jucători și care termină contractele. Vin scouteri și din America de Sud.
Sunt șanse, sunt și jucători care nu au ajuns să joace la un nivel mare și au calități, dar trebuie evaluați bine, că sunt poziții defensive, că la ce emoții am avut când a început să joace Ngezana. (Patronul e de acord?) Gigi îi va alege până la urmă, chiar sunt pregătit să fac ce făceam înainte.”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
