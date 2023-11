Laszlo Dioszegi s-a prăbuşit emoţional după ce Sepsi a pierdut cu FC U Craiova: "Mi-a fost ruşine! Am arătat jalnic" - Antena Sport

”Am făcut foarte multe greșeli în joc și de poziționare și când am avut mingea. Dacă în prima rerpiză am jucat bine, a doua le-a aparținut în totalitate lor.

Inexplicabile greșeli. Am primit două goluri la fel, din centrări din lateral. La mijloc au pasat cu lejeritate, au dus mingea în margine și și-au creat multe ocazii. Când pierzi în minutul 92 e greu de explicat dar mă așteptam la mai mult de la echipa mea. Nu putem juca decât o repriză, suntem obligați să jucăm două. În a doua repriză parcă ne-am blocat, am greșit tot, am dat ba în out, ba la adversar.

Am spus că aveam mari așteptări, au fost două săptămâni în care s-au pregătit foarte bine, dar când a venit examenul oficial am arătat bine doar o repriză, ceea ce e foarte puțin. Devine o situație grea, sunt foarte multe echipe, campionatul este foarte echilibrat, multe echipe la același număr de puncte.

În momentul de față trebuie să ne pregătim mult mai bine, să facem mult mai mult la antrenamente, să exersăm finalizarea, construcția și trebuie remediate problemele pe fază defensivă. Greșeli de poziționare pe car ele învățăm la copii și juniori. Numai așa putem avea rezultate pozitive”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei, conform digisport.ro.