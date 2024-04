Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea după ce a pierdut procesul de 200.000 de euro cu Mihai Rotaru: "Prietenul meu pe viaţă!" - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea după ce a pierdut procesul de 200.000 de euro cu Mihai Rotaru

Anunţul făcut de tehnicianul român Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea după ce a pierdut procesul de 200.000 de euro cu Mihai Rotaru. Tehnicianul a spus că va negocia cu patronul Universităţii Craiova pentru a stinge acest litigiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laurenţiu Reghecampf a spus că nu se teme că ar putea fi interzis în fotbalul din România din cauza acestei datorii pentru că nu are de gând să mai revină în Liga 1. „Reghe” a rupt unilateral înţelegerea cu Universitatea Craiova şi trebuie să îi plătească lui Mihai Rotaru 200.000 de euro.

Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea după ce a pierdut procesul de 200.000 de euro cu Mihai Rotaru

”Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc! Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!