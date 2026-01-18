Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: "Dacă era altă echipă, poate se punea problema" - Antena Sport

Închide meniul
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: "Dacă era altă echipă, poate se punea problema"

Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: "Dacă era altă echipă, poate se punea problema"

Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 18:58

Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: Dacă era altă echipă, poate se punea problema

Leo Grozavu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Leo Grozavu a avut un discurs extrem de dur după ce Botoșani a pierdut contra lui Csikszereda în deplasare, scor 0-1. Antrenorul moldovenilor nu a fost supărat pe jocul prestat pe elevii săi, ci pe condițiile de la Miercurea Ciuc, vizând în declarațiile sale persoanele care au permis ca meciul să se dispute pe un frig de -5 grade.

Frigul din această perioadă din România nu este trecut cu vederea de jucătorii și antrenorii din Liga 1. După ce Eduard Florescu s-a plâns sâmbătă de condițiile în care Hermannstadt și Farul au fost nevoiți să joace la Ovidiu, a venit rândul lui Leo Grozavu să aibă și el un discurs dur.

Leo Grozavu, discurs fără menajamente după Csikszereda – Botoșani

După ce Botoșani a pierdut pe terenul celor de la Csikszereda, antrenorul moldovenilor a răbufnit la adresa oficialilor care au permis ca meciul de la Miercurea Ciuc să se joace. -5 grade Celsius arătau termometrele la ora de start a partidei din Harghita.

Grozavu a mers mai departe și nu s-a ferit să transmită că dacă în locul echipei sale ar fi fost alt club, poate s-ar fi decis ca meciul să fie amânat pentru o dată ulterioară.

Despre fotbal n-am ce vorbi, că a fost un rezultat cauzat de hazard. Felicit echipele în condiţiile unui teren impracticabil. Cei care hotărăsc ca astfel de jocuri să se dispute să răspundă, că e greu de jucat pe această suprafaţă.

Azi nu s-a jucat fotbal, iar dacă noi asta ne dorim, să vedem un spectacol pe un asemenea teren, avem probleme, nu o să progresăm. Nu trebuia dat drumul meciului pe un teren cu zone îngheţate. Ei au prins un şut norocos, iar toţi fotbaliştii au încercat să joace pe cât au putut.

E foarte greu să-ţi ţii echilibrul pe o asemenea suprafaţă cu gheaţă. Dacă în locul nostru era altă echipă, poate se punea problema dacă acest joc trebuia să se dispute“, a spus antrenorul moldovenilor, potrivit orangesport.ro.

Botoșani a rămas pe locul 4 după eșecul contra lui Csikszereda, cu 38 de puncte.

