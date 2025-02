Leo Grozavu a răbufnit, după remiza cu Dinamo: "La Botoşani suntem fraierii de serviciu". Ce l-a deranjat - Antena Sport

„Trebuie să fm realişti, nu am început bine meciul, nu am putut să menţinem posesia. În ultimele 20-25 de minute, nu am fost la nivelul nostru bun. Nu am reuşit să controlăm jocul. În repriza a doua ar fi trebuit să ne creăm mai multe şanse, dar cred că remiza e un rezultat corect. Ei au o echipă grozavă, antrenorul face o treabă bună. Pentru Dinamo, a devenit o tradiţie ca meciurile cu Botoşani să fie dificile.

Toată lumea are aşteptări mari când vine vorba de noi. Când nu marchează, când nu dă pase, îşi pun toţi întrebări. E un jucător tânăr. Nu e uşor pentru jucători, într-un singur an am făcut un mare pas înainte, jucătorii trebuie să se adapteze. Sunt bucuros pentru Cîrjan, golul e foarte important pentru el.

Orice meci e dificil, acum urmează ultimul sprint pentru toată lumea. Cu toții vor da totul, în special împotriva lui Dinamo. Toată lumea are extra motivație, vor să joace bine contra noastră. Trebuie să ne împingem limitele, să dăm mai mult decât sută la sută. Dacă jucăm cum am jucat primele 20 de minute n-avem nicio șansă cu nimeni.

(Visaţi la campionat) Sunt concentrat pe munca de zi cu zi, mă interesează cum sunt jucătorii, să fie motivaţi, să treacă peste momentele dificile. Cred că doar asta contează, nu-mi place să visez”, a declarat Zeljko Kopic, după Botoşani – Dinamo 1-1, conform digisport.ro.