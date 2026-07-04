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Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă. Unde se relaxează înainte de startul sezonului

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 20:22

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Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă. Unde se relaxează înainte de startul sezonului

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

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Gigi Becali a plecat în vacanţă, înainte ca FCSB să înceapă noul sezon. Patronul roş-albaştrilor a oferit scurte declaraţii despre transferurile pregătite la echipă, în această vară.

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Până acum, FCSB a oficializat un singur transfer. Roş-albaştrii l-au prezentat pe fundaşul dreapta, Ronny Labonne.

Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă

Gigi Becali visează să-i aducă la FCSB, în această perioadă de mercato, pe Denis Drăguş şi Florinel Coman. Patronul roş-albaştrilor a ales, însă, să plece pentru o perioadă în vacanţă. Acesta a ales să se relaxeze la Techirghiol.

În lipsa sa, Gigi Becali l-a lăsat la conducere pe Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB se va ocupa de transferurile pentru sezonul viitor.

“Eu sunt la Techirghiol. Nu mă interesează, nu mă ocup. MM Stoica e cel care face tot. El știe ce se întâmplă cu transferurile. Eu nu știu”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

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Mihai Stoica a fost lăsat la conducere de Gigi Becali şi prin prisma faptului că patronul de la FCSB nu vrea să mai transfere jucători din Liga 1, orientându-se către cei din străinătate.

Totodată, în zona Techirghiol, acolo unde este plecat în vacanţă, Gigi Becali construieşte şi o biserică. Proiectul patronului de la FCSB intrase în impas, deoarece construcţia se află într-o zonă protejată. Ecologiştii s-au sesizat, deoarece lucrările ar afecta speciile rare de fluturi şi păsări din zonă.

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