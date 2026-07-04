Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă. Unde se relaxează înainte de startul sezonului

Gigi Becali a plecat în vacanţă, înainte ca FCSB să înceapă noul sezon. Patronul roş-albaştrilor a oferit scurte declaraţii despre transferurile pregătite la echipă, în această vară.

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Până acum, FCSB a oficializat un singur transfer. Roş-albaştrii l-au prezentat pe fundaşul dreapta, Ronny Labonne.

Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă

Gigi Becali visează să-i aducă la FCSB, în această perioadă de mercato, pe Denis Drăguş şi Florinel Coman. Patronul roş-albaştrilor a ales, însă, să plece pentru o perioadă în vacanţă. Acesta a ales să se relaxeze la Techirghiol.

În lipsa sa, Gigi Becali l-a lăsat la conducere pe Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB se va ocupa de transferurile pentru sezonul viitor.

“Eu sunt la Techirghiol. Nu mă interesează, nu mă ocup. MM Stoica e cel care face tot. El știe ce se întâmplă cu transferurile. Eu nu știu”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.