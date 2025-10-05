Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: "Să fie un reset și pentru mine" - Antena Sport

Louis Munteanu a vorbit în fața jurnaliștilor după victoria CFR-ului în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Atacantul lui Andrea Mandorlini s-a arătat mulțumit de cele trei puncte obținute de el și coechipierii săi, după care a vorbit pe scurt și despre momentul în care ar fi putut pleca în străinătate, însă nicio mutare nu s-a mai concretizat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a oferit declarațiile respective în contextul în care în vară, CFR ar fi primit mai multe oferte pentru jucătorul de 23 de ani, însă Neluțu Varga a respins orice sumă care n-ar fi fost pe placul său. La momentul respectiv, s-a vorbit despre interesul unor echipe precum Rennes, Valencia sau Ajax pentru atacant.

Louis Munteanu, gata să dea din nou totul pe teren

După meciul cu Hermannstadt, în care Munteanu a marcat un gol și a oferit și o pasă decisivă, fotbalistul lui Mandorlini a declarat că se bucură de finalul acestei “secete” a ardelenilor. CFR nu mai câștigase în campionat din prima etapă, de când o învingea pe Unirea Slobozia. În plus, jucătorul a menționat că este gata să o ia de la capăt după ce nu a plecat în străinătate în această vară.

“Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sunt fericit pentru victoria echipei şi chiar am jucat bine azi. Zic că meci cu meci s-a văzut că lucrăm la antrenament, lucruri bune şi după cinci, şase meciuri am reuşit să câştigăm.

A fost greu (n.r. – despre transferul ratat), dar zic că am trecut peste. Vreau să muncesc din ce în ce mai mult, iar de acum să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut, să mă bucur de fotbal, nu cum am fost trist până acum“, a spus atacantul din Gruia, potrivit digisport.ro.