Gigi Becali e la pământ! Și-a pierdut orice speranță după FCSB - Petrolul 1-1: "Nu mai cred în echipa asta" - Antena Sport

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit după remiza dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Patronul campioanei României a recunoscut că nu a fost niciodată atât de dezamăgit de când e în fotbal, în urma meciului de pe Arena Națională.

Patronul celor de la FCSB a criticat mai mulți jucători și a recunoscut nu mai crede în echipa sa, considerând că mai poate prinde play-off-ul doar pentru că celelalte adversare sunt slabe.

Gigi Becali e la pământ după FCSB – Petrolul 1-1

“Eu am mai fost supărat, dar niciodată nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. Joc haotic. George Popescu ține mingea, Cisotti la fel, nu mai văd orizontul. Nu văd viitor bun. Olaru, nici nu știu ce să mai fac cu el, nu mai este fotbalist. Toate mingile le pierde. Nu am nicio.. Nu mă pot gândi la viitor.

Jocul pe care îl vedeți. Noi am jucat în seara asta cu o echipă căruia trebuia să îi dăm 7-8. Să nu poți să bați pe Petrolul, înseamnă că nu mai ai viitor. Nu văd agresivitate, fotbal, nu dă nimeni la poartă. Minge plimbată, pase la adversar. Când ai nevoie de puncte, 3-4 goluri, te distrezi. Nu știu, nu am fost niciodată așa dezamăgit ca în seara asta.

Jucătorii au valoare, joacă un joc haotic așa. Nu pot să-mi dau seama. Eu acuma, fără nici un fel de ironie, e prima dată când nu mai cred în echipa sa și când nu mai cred în FCSB. Nu mai am încredere. Nu cred că mai avem șanse. Play-off-ul poate îl prindem, că sunt echipe prea slabe, dar nu știu. Are Farul 4 puncte, dacă bate face 7. De unde?”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.