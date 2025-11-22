Gigi Becali e la pământ! Și-a pierdut orice speranță după FCSB - Petrolul 1-1: "Nu mai cred în echipa asta" - Antena Sport

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit după remiza dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Patronul campioanei României a recunoscut că nu a fost niciodată atât de dezamăgit de când e în fotbal, în urma meciului de pe Arena Națională.
Patronul celor de la FCSB a criticat mai mulți jucători și a recunoscut nu mai crede în echipa sa, considerând că mai poate prinde play-off-ul doar pentru că celelalte adversare sunt slabe.
Gigi Becali e la pământ după FCSB – Petrolul 1-1
“Eu am mai fost supărat, dar niciodată nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. Joc haotic. George Popescu ține mingea, Cisotti la fel, nu mai văd orizontul. Nu văd viitor bun. Olaru, nici nu știu ce să mai fac cu el, nu mai este fotbalist. Toate mingile le pierde. Nu am nicio.. Nu mă pot gândi la viitor.
Jocul pe care îl vedeți. Noi am jucat în seara asta cu o echipă căruia trebuia să îi dăm 7-8. Să nu poți să bați pe Petrolul, înseamnă că nu mai ai viitor. Nu văd agresivitate, fotbal, nu dă nimeni la poartă. Minge plimbată, pase la adversar. Când ai nevoie de puncte, 3-4 goluri, te distrezi. Nu știu, nu am fost niciodată așa dezamăgit ca în seara asta.
Jucătorii au valoare, joacă un joc haotic așa. Nu pot să-mi dau seama. Eu acuma, fără nici un fel de ironie, e prima dată când nu mai cred în echipa sa și când nu mai cred în FCSB. Nu mai am încredere. Nu cred că mai avem șanse. Play-off-ul poate îl prindem, că sunt echipe prea slabe, dar nu știu. Are Farul 4 puncte, dacă bate face 7. De unde?”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
FCSB – Petrolul Ploiești 1-1
Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025. Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40. P
loieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au ataca, încercând să înscris golul victoriei, dar chiar dacă mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.
FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.
- FCSB: Târnovanu – Pantea (Politic 74), Ngezana, Graovac, Radunovic – Fl. Tănase, Cisotti (Mamadou Thiam 65), Olaru (Alibec 87) – Miculescu, Al. Stoian (M. Toma 65), Oct. Popescu (Şut 46). ANTRENOR: Elias Charalambous
- PETROLUL: Krell – P. Papp, Onguene, Guilherme Soares (Hanca 46) – Ricardinho (L. Dumitriu 87), Mateiu (M. Dulca 46), Dongmo, Jyry, Sălceanu (Boţogan 78) – Chică-Roşă (Doumtsios 85), Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe
- Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”
- “Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit”
- Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: “Ne îngrijorează ce se întâmplă”
- Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”
- Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu