Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?" Eugen Neagoe a reacţionat imediat: "Dar eu nu am jignit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit”

“Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit”

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 23:00

Comentarii
Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi? Eugen Neagoe a reacţionat imediat: Dar eu nu am jignit

Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate de Florin Tănase. Într-o situaţie similară, dar la un meci european, Mirel Rădoi a fost trimis în tribune. El mai avea un galben. Acum, Eugen Neagoe nu a fost samcţionat. Întrebat la final de meci dacă se cuvenea să primeasă galben, Neagoe a reacţionat: “Am vorbit cu el, a venit la final. A zis el ceva, mi-a răspuns. Nu a înjurat, nu mai are vreo importanţă. Rădoi a fost eliminat, dar eu nu am jignit pe nimeni. Dacă jigneam pe cineva, eram eliminat… Nu avea de ce să-mi dea nici galben. Nu am jignit pe nimeni”, a spus antrenorul.

Legat de meci, Neagoe a declarat: “Am luat un punct, mi-aş fi dorit inspiraţie mai mare şi să luăm trei puncte. FCSB-ul are jucători de naţională. Le-am şi spus jucătorilor să nu fie temători cu ei. Dar am început temători, nu a fost ce ne-am propus. Am vrut să schimb mai rapid, dar nu fac asta foarte des, pentru că nu vreau să supăr jucătorii că nu au avut o evoluţie bună. La pauză a trebuti să schimb doi jucători, a trebuit să schimb nu pentru că nu jucau bine, ci trebuie să facem ceva. Să schimb sistemul, să aducem un plus. Este bine pentru noi că am reuşit să marcăm, pe un teren foarte greu. Eu zic că e un rezultat coret”.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
„Țiganule!”. Scandal monstru în Serie A: meciul a fost în pericol de suspendare
Fanatik.ro
„Țiganule!”. Scandal monstru în Serie A: meciul a fost în pericol de suspendare
22:41
Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: “Ne îngrijorează ce se întâmplă”
22:11
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”
22:07
Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale
22:03
Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu
21:42
Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola
21:40
Racoviţan, cel mai slab de pe teren pentru Rakow. A provocat un penalty
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 4 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor