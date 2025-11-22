"Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?" Eugen Neagoe a reacţionat imediat: "Dar eu nu am jignit" - Antena Sport

Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB.

Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate de Florin Tănase. Într-o situaţie similară, dar la un meci european, Mirel Rădoi a fost trimis în tribune. El mai avea un galben. Acum, Eugen Neagoe nu a fost samcţionat. Întrebat la final de meci dacă se cuvenea să primeasă galben, Neagoe a reacţionat: “Am vorbit cu el, a venit la final. A zis el ceva, mi-a răspuns. Nu a înjurat, nu mai are vreo importanţă. Rădoi a fost eliminat, dar eu nu am jignit pe nimeni. Dacă jigneam pe cineva, eram eliminat… Nu avea de ce să-mi dea nici galben. Nu am jignit pe nimeni”, a spus antrenorul.

Legat de meci, Neagoe a declarat: “Am luat un punct, mi-aş fi dorit inspiraţie mai mare şi să luăm trei puncte. FCSB-ul are jucători de naţională. Le-am şi spus jucătorilor să nu fie temători cu ei. Dar am început temători, nu a fost ce ne-am propus. Am vrut să schimb mai rapid, dar nu fac asta foarte des, pentru că nu vreau să supăr jucătorii că nu au avut o evoluţie bună. La pauză a trebuti să schimb doi jucători, a trebuit să schimb nu pentru că nu jucau bine, ci trebuie să facem ceva. Să schimb sistemul, să aducem un plus. Este bine pentru noi că am reuşit să marcăm, pe un teren foarte greu. Eu zic că e un rezultat coret”.