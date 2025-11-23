New York Knicks – Orlando Magic 121-133. Franz Wagner a marcat 37 de puncte - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 23 noiembrie 2025, 6:56

Franz Wagner aruncă la coș / Profimedia

New York Knick a avut un avans de 10 puncte, dar Orlando Magic a întors și a controlat ulterior jocul, ajungând la cinci victorii în ultimele șase meciuri, după meciul care a fost LIVE în AntenaPLAY.

Franz Wagner a avut un meci uriaș cu 37 puncte, secondat de Bane cu 26 și urmat de Suggs cu 26, cei trei făcând neobservabilă a cincea absență la rând pentru starul Paolo Banchero.

New York Knicks – Orlando Magic 121 – 133

Antrenorul lui Magic, Jamahl Mosley a părăsit banca tehnică în partea a doua după ce i s-a făcut rău, rolul de principal fiind luat de asistentul Joe Prunty, triplu campion NBA ca asistent cu San Antonio in 1999, 2003 si 2005.

La Knicks, Jalen Brunson a fost cel mai bun marcator cu 33 puncte, al șaptelea meci în care ajunge la cel puțin 30 puncte.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre Miami Heat și Philadelphia 76ers.

