Elias Charalambous a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Cum să nu fiu îngrijorat?” - Antena Sport

FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat și a scos doar o remiză pe Arena Națională, contra celor de la Petrolul Ploiești. Rezultatul nu este deloc unul bun pentru campioana României, care are de recuperat puncte în lupta pentru un loc de play-off.
După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor a răbufnit și avut un discurs dur și s-a arătat îngrijorat de situația în care se află echipa în acest moment.
Elias Charalambous, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul
FCSB se îndepărtează tot mai mult de zona de play-off, după un alt pas greșit în Liga 1. Campioana din ultimele două sezoane a remizat la București cu Petrolul și a ratat șansa de a se apropia de Farul Constanța.
Elias Charalambous s-a arătat îngrijorat la flash-interviu de situația în care a ajuns gruparea roș-albastră și a evidențiat faptul că de multe ori echipa sa nu a reușit să marcheze și golul al doilea.
„Ce s-a întâmplat? Mereu vin aici să spun ce simt, adevărul. Ați văzut jocul, singurul rezultat pe care ni-l doream era victoria. Poate am făcut ceva greșit și trebuie să plătim pentru asta și cred că asta s-a întâmplat. Adversarul a șutat de la 30 de metri și a marcat, noi am ratat.
Mă cunoașteți. Nu o să vin aici să caut scuze. E clar, dacă marcam al doilea sau al treilea gol, câștigam. Dacă am acordat șanse adversarului, am remizat. Credeți că e lipsă de concentrare când adversarul șutează de la 30 de metri? Nu cred asta. Nu e vorba de psihic. Am vorbit cu jucătorii, le-am zis că trebuie să marcăm. Ne-am creat șanse, dar trebuie să fim mai concentrați”.
Elias Charalambous: „Cum să nu fiu îngrijorat când nu câștigăm astfel de meciuri?”
„În multe meciuri nu am reușit să marcăm al doilea gol și le-am dat șanse adversarilor. Trebuie să fim mai concentrați. Cum să nu fiu îngrijorat când nu câștigăm astfel de meciuri? Nu îmi plac discuțiile acestea, că nu avem noroc sau avem.
Cu puțin noroc, astfel de meciuri le câștigi. Trebuie să mergem mai departe, nu avem ce face. Stoian a marcat, a avut câteva șanse, dar acesta este un motiv pentru care nu am câștigat. Ne creăm ocazii și nu marcăm”, a explicat antrenorul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.
