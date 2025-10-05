CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Ardelenii încheie seria neagră din Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj a pus punct seriei de nouă etape consecutive fără victorie în Liga 1. Câștigătoarea Cupei României a reușit să se impună în fața celor de la Hermannstadt, într-un joc din cadrul etapei cu numărul 12.
Formația antrenată de Andrea Mandorlini a fost condusă pe tabelă încă din minutul 10, dar a revenit în joc și chiar a preluat conducerea, păstrând la finalul celor 90 de minute toate cele trei puncte.
Gură mare de aer pentru Andrea Mandorlini! CFR Cluj ia punctele din duelul cu Hermannstadt
CFR Cluj a obținut un rezultat mare duminică, ținând cont de forma catastrofală pe care a traversat-o în această parte a sezonului. Formația lui Andrea Mandorlini a luat toate cele trei puncte din disputa cu Hermannstadt, aceasta fiind abia a doua victorie din actuala ediție de campionat.
Jocul însă nu a început deloc bine pentru „feroviari”, care au încasat gol după doar zece minute. Egalitatea a fost restabilită în minutul 24, când Louis Munteanu a finalizat excelent din pasa lui Păun.
La câteva minute de la reluarea părții secunde, gruparea din Gruia a preluat conducerea partidei. Kosovarul Emerllahu a primit o pasă pe poziție viitoare de la Louis Munteanu și l-a învins pe Căbuz cu un șut bun.
Victoria nu schimbă mult datele problemei pentru CFR Cluj, care se află în acest moment la șase puncte de primul loc ce duce în play-off. Ardelenii vor întâlni Csikszereda, după pauza internațională.
