CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Ardelenii încheie seria neagră din Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj a pus punct seriei de nouă etape consecutive fără victorie în Liga 1. Câștigătoarea Cupei României a reușit să se impună în fața celor de la Hermannstadt, într-un joc din cadrul etapei cu numărul 12.

Formația antrenată de Andrea Mandorlini a fost condusă pe tabelă încă din minutul 10, dar a revenit în joc și chiar a preluat conducerea, păstrând la finalul celor 90 de minute toate cele trei puncte.

Gură mare de aer pentru Andrea Mandorlini! CFR Cluj ia punctele din duelul cu Hermannstadt

CFR Cluj a obținut un rezultat mare duminică, ținând cont de forma catastrofală pe care a traversat-o în această parte a sezonului. Formația lui Andrea Mandorlini a luat toate cele trei puncte din disputa cu Hermannstadt, aceasta fiind abia a doua victorie din actuala ediție de campionat.

Jocul însă nu a început deloc bine pentru „feroviari”, care au încasat gol după doar zece minute. Egalitatea a fost restabilită în minutul 24, când Louis Munteanu a finalizat excelent din pasa lui Păun.

La câteva minute de la reluarea părții secunde, gruparea din Gruia a preluat conducerea partidei. Kosovarul Emerllahu a primit o pasă pe poziție viitoare de la Louis Munteanu și l-a învins pe Căbuz cu un șut bun.