Louis Munteanu, transferat pe 7 milioane de euro! Giovanni Becali: "Aşa am auzit" - Antena Sport

Louis Munteanu, transferat pe 7 milioane de euro! Giovanni Becali: “Aşa am auzit”

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 19:36

Louis Munteanu / Profimedia Images

Louis Munteanu se pregăteşte să plece de la CFR Cluj. Cu toate că patronul Varga cere în presă 18 milioane de euro pe jucător, în realitate acesta ar urma să părăsească Ardealul pentru o sumă mult mai mică: 7 milioane de euro. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali.

„Are jucători de vânzare. Eu am auzit că pe Louis Munteanu îl dă cu 6-7 milioane de euro. Aşa am auzit. Sunt echipe interesate. Bă, când dai 23 de goluri… Da, sunt interesate la 6-7 milioane de euro, dar nu la 18-20 de milioane. Ok, pe lângă cele 7 milioane mai pui 3 milioane bonusuri. Dacă acolo unde se duce mai dă 23 de goluri în campionatul ăla? Mai pui şi nişte clauze din partea cealaltă… Să le fie bine cu Pancu, să se înţeleagă şi să facă performanţă. El este entuziast, intră în morişcă, dar ca să fie entuziasmat trebuie să câştige câteva meciuri”, a dezvăluit Ioan Becali pentru Fanatik.

Ioan Varga (54 de ani) a dezvăluit că Valencia și Ajax au fost ultimele echipe interesate de atacant, însă sumele oferite pentru fotbalist nu au fost pe placul patronului. Acum, în iarnă, cum clubul se confruntă cu probleme financiare majore, nu este exclus să fie vândut de urgenţă pe o sumă mult mai mică. O altă echipă interesată de fotbalist este Dinamo Zagreb.

