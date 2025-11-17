Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 10:41

Jucătorii de la Universitatea Craiova, înainte de meciul cu Rapid Viena / Sport Pictures

Universitatea Craiova a primit veşi proastă de la jucătorii plecaţi la echipele lor naţionale. Două nume importante – Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili – au informat clubul despre accidentările suferie. Unele destul de grave şi care îi scot din competiţie pentru o perioadă îndelungată.

Carlos Mora și Anzor Mekvabishviliau suferit rupturi musculare la coapsă și vor lipsi de pe teren între 4 și 6 săptămâni, anunţă Fanatik.ro. Introdus în a doua repriză a meciului cu Haiti, costaricanul Carlos Mora s-a accidentat. El a fost scos din lot apoi pentru duelul cu Honduras, programat miercuri, 19 noiembrie.

Veşti proaste au venit şi de la Anzor Mekvabishvili. Georgianul a fost titular în înfrângerea de pe teren propriu cu Spania, scor 0-4, din calificările pentru Cupa Mondială din 2026. El a ieșit de pe teren accidentat în minutul 71. Dacă cei doi lipsesc până la final de an, ei vor absenta în meciuri importante pentru formaţia lor, atât în campionat, cât şi în Conference League. Cel mai probabil vor rata partidele cu Mainz, Sparta Praga şi AEK Atena din Europa, iar în Liga 1 nu vor juca cu FC Argeş, U. Cluj, CFR Cluj, FC Hermannstadt şi Csikszereda.

